Maksim Suraykin: İleriye, parlak Sovyet geçmişine doğru

Biyografi: 1978 yılında Moskova’da doğan Maksim Suraykin, tarih bilimleri uzmanı. Üniversitedeki öğrenimini tamamladıktan sonra bir bilgisayar donanımı tamir şirketi kurdu ve 10 yıl bu şirketi yönetti. Moskova Devlet İletişim Üniversitesi’nde İdari Bilimler Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı ve birçok bilimsel makale ile neşriyatın yazarı. 1996 yılından beri siyaset hayatında. Rusya Federasyonu Komünist Partisi’ne girdi. 2010 yılında ‘Rusya Komünistleri’ isimli bir kamu kuruluşunun başına geçti ve bu kuruluş tarafından 2018 başkanlık seçimlerine aday gösterildi.

İç politika programı: Maksim Suraykin’in seçim öncesi vaatleri arasında ‘sosyalist ekonominin yeniden canlandırılması için kapsamlı tedbirler alınması’ yer alıyor. ‘Rusya Komünistleri’nin yönetime gelmesi halinde banka sistemlerinin ve ekonominin temel kollarının millileştirilmesini vaat ediyor. Komünistler ayrıca bir şirketin kalifiye bir işçisi ve müdürünün gelirleri arasındaki farkın, en fazla beş kat olacak şekilde düzenlenmesi sözünü veriyor. Suraykin, yolsuzlukla mücadeleye de dikkat çekiyor. İç politika programı çerçevesinde hukuksuz şekilde edinilen mallara el koyulması yönünde bir kuruluşun oluşturulması ve şirketlerin mali akışlarını kontrol edecek halk komitelerinin yeniden kurulmasını istiyor.

Dış politika programı: ‘Rusya Komünistleri’ dış politikada vatanseverlik temasına odaklanmaktan yana. İşçilerin çıkarlarının korunmasının dış politikanın çekirdeğini oluşturmasını savunan parti, ‘Varşova Paktı modelindeki emperyalizm karşıtı ülkelerin birliğinin’ yeniden kurulması gerektiği görüşünde.