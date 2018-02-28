Boris Titov: İşadamlarının profesyonel savunucusu

Biyografi: İşadamı ve ombudsman Boris Titov, başarılı bir girişimci, şarap yetiştiricisi, Yükseliş Partisi’nin lideri. 2016 yılındaki Rusya Devlet Duması seçimlerinden bu yana siyasetin ön saflarında, şimdi de Rusya devlet başkanı adayı.

İç politika programı: Boris Titov’un seçim programının en öncelikli konuları iş ve ekonomi. Başarılı siyasetçi ve iş adamı Titov, Rusya’nın gelişim formülünün iş dünyasının geliştirilmesi olarak görüyor ve bunun devlet hazinesi ile rublenin pozisyonunu güçlendireceğini savunuyor.

Dış politika programı: Titov, Rusya’nın uluslararası ticari konulardaki pozisyonunu güçlendirmek, yaptırım ve çeşitli borç erteleme sorunlarını çözmek istiyor.