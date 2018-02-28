Grigoriy Yavlinskiy: Stalinizm ve 1990’lı yıllar mirasına karşı

Biyografi: Plehakov Enstitüsü mezunu Grigoriy Yavlinskiy politikaya ilk adımını 1990 yılında, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC) Yüksek Sovyeti’nin, Bakanlar Kurulu başkan yardımcılığı ve devlet ekonomi reformu komisyonu başkanlığı görevine gelmesine onay vermesiyle attı. Yavlinskiy ‘Elma Partisi’nden (Yabloko) dördüncü kez başkanlığa adaylığını koydu.

İç politika programı: Yavlinskiy’nin iç politikasındaki önceliği ‘gizli Stalinizm’ ve ‘feodalitenin sınırındaki vahşi kapitalizm’le mücadele. Yavlinskiy’e göre, Rusya’nın Avrupa’nın en güçlü ekonomisi haline gelmesi için devletin özel mülke saygı duymasını sağlamak, mülkün belirli ellerde toplanmasını engellemek, ekonomi ve iş alanındaki önemli değişiklikleri uyumlu hale getirmek gerekiyor. Yavlinskiy ayrıca, büyük şirketlerin temettü hisselerinin bir kısmının aktarılacağı, vatandaşlar için açılacak kişisel birikim hesapları ile yoksulluğun üstesinden gelineceğini savunuyor.

Dış politika programı: Grigoriy Yavkinskiy’ye göre, Rusya’nın dış politikadaki ilk önceliği eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ülkeleri ile iyi ilişkiler kurmak olmalı. Ayrıca Batı Avrupa ülkeleri ile yakınlaşılmalı.