Vladimir Putin: Uluslararası arenadaki ‘Rus ayısı’

Sputnik, 18 Mart’ta yapılacak Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerinde yarışacak adayların biyografileri, iç ve dış politika programlarını dikkatinize sunuyor. 8 adaydan biri olan Vladimir Putin ile ilgili bilgiler şöyle:

Biyografi: Putin siyasetin ön saflarına 1999 yılında geçti. İlk önce başbakan yardımcısı olarak göreve geldi, daha sonra 2 dönem başbakan, 3 dönem başkan olarak görev yaptı. Putin, Rusya’nın mevcut başkanı.

İç politika programı: Putin başkanlığının ilk döneminde vergi, bankacılık, toprak ve emeklilik, doğal tekel, konut ve toplumsal hizmet, iş ilişkileri ile ilgili reformlar ve başka yenilikler getirdi. Putin, Rusya’nın toprak bütünlüğü ve devlet yapısının güçlendirilmesi ile GSYİH’in önemli ölçüde yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.

Dış politika programı: 2007 yılında Münich Güvenlik Konferası’nda konuşan Putin, ‘gereksiz derecede kibarlık yapmadan’ ABD’nin dış politikasına ve tek kutuplu dünya düşüncesine karşı çıkmıştı. Putin ‘tek efendinin, tek egemenin’ olduğu bir dünyanın modern koşullarda imkansız olduğunu, böyle bir modelin ‘Rusya’nın her nedense öğrenmeyi istemeyen bazı taraflara öğretmeye çalıştığı’ demokrasi ile bir ilgisi olmadığını söylemişti.