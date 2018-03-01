Rusya'nın ‘Trump’ı Jirinovski’den seçim vaadi: Diktatörlük kuracağım

Jirinovski “Ülkedeki durumu değiştirmek için güç kullanacağım. Oligarkları, bütçeden para çalan herkesi cezalandıracağım. Yurtdışına saçılan tüm paraları ülkeye geri getireceğim. Bu demokrasi ile yapılabilecek bir şey değil. Bu yüzden şimdiye kadar var olan en acımasız diktatörlüğü kuracağım” dedi.
Jirinovski’nin vaatleri arasında ‘Rusya zengin bir ülke olduğunda’ iki partili sistem kurmak da vardı. Jirinovski’ye göre, gelecekte seçilecek tüm başkanlar bu iki partiyi temsil edenler arasından olmalı.
SOBÇAK’A HAKARET ETTİ
Rusya’da 18 Mart’ta yapılacak seçimlerde adaylar arasında Tüm Halkların Birliği Partisi’nden Sergey Baburin, Rusya Federasyonu Komünist Partisi’nden Pavel Grudinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Liberal Sivil İnisiyatif Partisi’nden Kseniya Sobçak, Rusya Liberal Demokrat Parti’den Vladimir Jirinovski, Rusya Komünistleri’nden Maksim Suraykin, Yükseliş Partisi’nden Boris Titov, Elma (Yabloko) Partisi’nden Grigoriy Yavlinskiy yer alıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)