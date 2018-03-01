Rusya'nın ‘Trump’ı Jirinovski’den seçim vaadi: Diktatörlük kuracağım

Rusya’da 18 Mart’taki başkanlık seçimlerine adaylığını koyan Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovski, seçilmesi halinde ülkedeki sorunları düzeltmek için ‘son derece acımasız bir diktatörlük’ kuracağını, bu çerçevede oligarkları ve yolsuzluğa karışan yetkilileri cezalandıracağını söyledi.

© Sputnik/ Iliya Pitalev Vladimir Jirinovski: Göçmensiz endüstrileşmeden yana

Rusya Liberal Demokrat Partisi’nden başkanlık seçimlerine aday olan Jirinovski, Rossiya 1 kanalında adaylar arasında düzenlenen tartışma programında ABD Başkanı Donald Trump’ın sert vaatlerini geride bırakacak vaatlerde bulundu. Jirinovski, ülkedeki oligark ve yolsuzluklara karışan yetkilileri cezalandırarak acımasız bir diktatörlük kuracağını söylei.

Jirinovski “Ülkedeki durumu değiştirmek için güç kullanacağım. Oligarkları, bütçeden para çalan herkesi cezalandıracağım. Yurtdışına saçılan tüm paraları ülkeye geri getireceğim. Bu demokrasi ile yapılabilecek bir şey değil. Bu yüzden şimdiye kadar var olan en acımasız diktatörlüğü kuracağım” dedi.

Jirinovski’nin vaatleri arasında ‘Rusya zengin bir ülke olduğunda’ iki partili sistem kurmak da vardı. Jirinovski’ye göre, gelecekte seçilecek tüm başkanlar bu iki partiyi temsil edenler arasından olmalı.

SOBÇAK’A HAKARET ETTİ

Rus siyasetinin kıdemli isimlerinden Jirinovski, radikal söylemleriyle biliniyor. Tartışma programında Jirinovski, bir başka aday olan Kseniya Sobçak’a ağza alınmaz, müstehcen sözlerle hakaretler yağdırdı. Sobçak da buna karşılık Jirinovski’nin yüzüne elindeki suyu fırlattı.

Rusya’da 18 Mart’ta yapılacak seçimlerde adaylar arasında Tüm Halkların Birliği Partisi’nden Sergey Baburin, Rusya Federasyonu Komünist Partisi’nden Pavel Grudinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Liberal Sivil İnisiyatif Partisi’nden Kseniya Sobçak, Rusya Liberal Demokrat Parti’den Vladimir Jirinovski, Rusya Komünistleri’nden Maksim Suraykin, Yükseliş Partisi’nden Boris Titov, Elma (Yabloko) Partisi’nden Grigoriy Yavlinskiy yer alıyor.