Rusya Devlet Başkanlığı adayı Rusya’nın ‘Trump’ı Vladimir Jirinovski

Rus siyasetinin kıdemli isimlerinden Liberal Demokrat Partisi lideri, Türkolog, sosyolog ve avukat Vladimir Jirinovski, radikal söylemleriyle biliniyor. Seçilmesi halinde ülkedeki sorunları düzeltmek için ‘son derece acımasız bir diktatörlük’ kuracağını, bu çerçevede oligarkları ve yolsuzluğa karışan yetkilileri cezalandıracağını söyledi.