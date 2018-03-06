Rusya Devlet Başkanlığı adayı Rusya’nın ‘Trump’ı Vladimir Jirinovski

Rus siyasetinin kıdemli isimlerinden Jirinovski’nin biyografisi, iç ve dış politika programına dair ayrıntılar, Sputnik’in galerisinde.
Rusya’da 18 Mart’taki başkanlık seçimlerine adaylığını koyan Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovski, radikal söylemleriyle biliniyor. Jirinovski, Rossiya 1 kanalında adaylar arasında düzenlenen tartışma programında ABD Başkanı Donald Trump’ın sert vaatlerini geride bırakacak vaatlerde bulundu.
Rus siyasetinin kıdemli isimlerinden Jirinovski’nin biyografisi, iç ve dış politika programına dair ayrıntılar, Sputnik’in galerisinde.
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