İşadamlarının haklarını savunan Rusya devlet başkanı adayı Boris Titov

2016 yılındaki Rusya Devlet Duması seçimlerinden bu yana siyasetin ön saflarında yer alan Yükseliş Partisi’nin lideri, işadamı ve ombudsman Boris Titov, Rusya’da 18 Mart’ta yapılacak başkanlık seçimlerine adaylığını koydu.

Seçim programının en öncelikli konularının iş ve ekonomi olduğu Titov’un biyografisi, iç ve dış politika programına dair ayrıntılar, Sputnik’in galerisinde.