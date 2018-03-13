Komünist Partisi’nden Rusya devlet başkanı adayı Pavel Grudinin

18 Mart'ta başkanlık seçimlerinde yarışacak Grudinin’in biyografisi, iç ve dış politika programına dair ayrıntılar, Sputnik’in galerisinde.
Moskova Bölge Duması’na seçildiği 1997 yılından beri siyaset hayatına devam eden Moskova yakınlarındaki Lenin Sovhozu Müdürü Pavel Grudinin, Rusya Komünist Partisi Kongresi’nin kararıyla Aralık 2017’de başkanlığa aday gösterildi.
18 Mart'ta başkanlık seçimlerinde yarışacak Grudinin’in biyografisi, iç ve dış politika programına dair ayrıntılar, Sputnik’in galerisinde.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)