‘Rusya Komünistleri’ partisinden devlet başkanı adayı Maksim Suraykin

18 Mart’ta yapılacak başkanlık seçimlerinde başka adaylarla birlikte yarışacak Maksim Suraykin’in biyografisi, iç ve dış politika programına dair ayrıntılar, Sputnik’in galerisinde.
Rusya’da 1996 yılından beri siyaset hayatına devam eden Maksim Suraykin 2010 yılında ‘Rusya Komünistleri’ isimli bir kamu kuruluşunun başına geçti ve bu kuruluş tarafından 2018 başkanlık seçimlerine aday gösterildi.
18 Mart’ta yapılacak başkanlık seçimlerinde başka adaylarla birlikte yarışacak Maksim Suraykin’in biyografisi, iç ve dış politika programına dair ayrıntılar, Sputnik’in galerisinde.
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