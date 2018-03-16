Rusya başkanlık seçimlerinin Rusya’nın ŞİÖ ve BRICS’teki rolünün güçlendirilmesi yanlısı adayı Sergey Baburin

18 Mart’ta yapılacak başkanlık seçimlerinde başka adaylarla birlikte yarışacak Sergey Baburin’in biyografisi, iç ve dış politika programına dair ayrıntılar, Sputnik’in galerisinde.
Rus siyasetinin kıdemli isimlerinden biri olan Sergey Baburin, lideri olduğu Rus ulusal muhafazakâr partisi ‘Rusya Tüm Halkların Birliği’ tarafından başkanlığa aday gösterildi.
18 Mart’ta yapılacak başkanlık seçimlerinde başka adaylarla birlikte yarışacak Sergey Baburin’in biyografisi, iç ve dış politika programına dair ayrıntılar, Sputnik’in galerisinde.
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