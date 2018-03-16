Putin, başkanlık seçimleri öncesi Rus halkına seslendi

Önümüzdeki Pazar günü Rusya'da düzenlenecek seçimlerde Putin dahil olmak üzere sekiz aday yarışacak. Putin’in Rus vatandaşlarına verdiği mesaj, Sputnik’in paylaştığı videoda.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18 Mart’ta yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Rus halkına seslenerek sandık başına gidip oy verme hakkını kullanmaya çağırdı.
Önümüzdeki Pazar günü Rusya'da düzenlenecek seçimlerde Putin dahil olmak üzere sekiz aday yarışacak. Putin’in Rus vatandaşlarına verdiği mesaj, Sputnik’in paylaştığı videoda.
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