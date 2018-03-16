Rusya devlet başkanlığı seçimlerinin bağımsız adayı Vladimir Putin

18 Mart’ta yapılacak Rusya devlet başkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olarak yarışacak Rusya’nın mevcut başkanı Vladimir Putin, başkanlık seçimlerine 2000 ve 2004 yıllarında bağımsız olarak, 2012 yılında da Birleşik Rusya partisinin adayı olarak katıldı.