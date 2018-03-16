Rusya devlet başkanlığı seçimlerinin bağımsız adayı Vladimir Putin

Siyasetin ön saflarına 1999 yılında geçen Putin, ilk önce başbakan yardımcısı olarak göreve geldi, daha sonra 2 dönem başbakan, 3 dönem başkan olarak görev yaptı.
Vladimir Putin ile ilgili bilgiler, Sputnik'in galerisinde.
18 Mart’ta yapılacak Rusya devlet başkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olarak yarışacak Rusya’nın mevcut başkanı Vladimir Putin, başkanlık seçimlerine 2000 ve 2004 yıllarında bağımsız olarak, 2012 yılında da Birleşik Rusya partisinin adayı olarak katıldı.
Siyasetin ön saflarına 1999 yılında geçen Putin, ilk önce başbakan yardımcısı olarak göreve geldi, daha sonra 2 dönem başbakan, 3 dönem başkan olarak görev yaptı.
Vladimir Putin ile ilgili bilgiler, Sputnik'in galerisinde.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)