New York’taki oy kullanma noktasına boyalı saldırı

Açıklamada saldırı ‘barbarca’ olarak tanımlanarak, güvenlik birimlerine olayla ilgili bilgi verildiği aktarıldı.
16 марта фасад кафе «Village» (3159 Coney Island Avenue, Brooklyn, NY 11235) облили краской. Расцениваем этот варварский акт вандализма как попытку препятствовать проведению выездного голосования на Брайтоне. Информация о правонарушении передается правоохранительным органам. pic.twitter.com/hPhN9GgDEi— Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) March 16, 2018
Olayın ardından güvenlik güçlerinin yarın seçim sırasında oy kullanma noktalarının güvenliğini sağlayacağı aktarıldı.
Rusya’da yarın gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde ABD’de yaşayan Rusya vatandaşları 19 şehirde oy kullanabilecek.
RUSYA BÜYÜKELÇİLİĞİ: İÇİŞLERİMİZE KARIŞMA GİRİŞİMİ
Öte yandan Rusya’nın Washinton Büyükelçiliği, ABD’nin Rusya’daki seçimlerin şeffaf olmadığı yönündeki iddialarına yanıt verdi.
Once again: stop spreading fakes! Those “independent media observers” were denied accreditation because they represented media without registration. We want legitimate and fair elections. So please stay out of them— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 16, 2018
Twitter’dan yapılan açıklamada “ABD Dışişleri, içişlerimize karışma yönünde bir başka örneği sergiliyor. Bunu şimdi de yalan haberlerle yapıyor. Bu, Rusya demokrasisine yönelik yapılan kötü bir girişim ancak bir işe yaramayacak. Rusya’da seçimlerin tamamen şeffaf olması garanti edildi” ifadeleri kullanıldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya’da seçimlerin şeffaf olmayacağı yönünde iddialarda bulundu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)