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22:43 17 Mart 2018
2018 Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri
2018 Rusya Devlet Başkanlığı Seçimleri

New York’taki oy kullanma noktasına boyalı saldırı

© Sputnik/ Ilya Pitalev
2018 Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri
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Rusya’nın New York Başkonsolosluğu, yarın Rusya genelinde gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesinde kentteki bir oy kullanma noktasına boyalı saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Rusya’nın Washington Büyükelçiliği de ABD’nin seçimlerin ‘şeffaf’ olmayacağı iddialarını yalanladı.

Vladimir Jirinovskiy
© Sputnik/
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Rusya’nın New York Başkonsolosluğu’nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, yarın Rusya vatandaşlarının Devlet Başkanı Vladimir Putin’in halefinin kim olacağını belirleyeceği seçimler için Brooklyn’in 3159 Coney Island Caddesi’nde bir oy kullanma noktasına boyalı saldırı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada saldırı ‘barbarca’ olarak tanımlanarak, güvenlik birimlerine olayla ilgili bilgi verildiği aktarıldı.

​Olayın ardından güvenlik güçlerinin yarın seçim sırasında oy kullanma noktalarının güvenliğini sağlayacağı aktarıldı.

Rusya’da yarın gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde ABD’de yaşayan Rusya vatandaşları 19 şehirde oy kullanabilecek.

RUSYA BÜYÜKELÇİLİĞİ: İÇİŞLERİMİZE KARIŞMA GİRİŞİMİ

Öte yandan Rusya’nın Washinton Büyükelçiliği, ABD’nin Rusya’daki seçimlerin şeffaf olmadığı yönündeki iddialarına yanıt verdi.

​Twitter’dan yapılan açıklamada “ABD Dışişleri, içişlerimize karışma yönünde bir başka örneği sergiliyor. Bunu şimdi de yalan haberlerle yapıyor. Bu, Rusya demokrasisine yönelik yapılan kötü bir girişim ancak bir işe yaramayacak. Rusya’da seçimlerin tamamen şeffaf olması garanti edildi” ifadeleri kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya’da seçimlerin şeffaf olmayacağı yönünde iddialarda bulundu.

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Etiketler:
Rusya 2018 devlet başkanlığı seçimleri, Rusya’nın Washinton Büyükelçiliği, Vladimir Putin, New York, Rusya, ABD
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