New York’taki oy kullanma noktasına boyalı saldırı

Rusya’nın New York Başkonsolosluğu’nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, yarın Rusya vatandaşlarının Devlet Başkanı Vladimir Putin’in halefinin kim olacağını belirleyeceği seçimler için Brooklyn’in 3159 Coney Island Caddesi’nde bir oy kullanma noktasına boyalı saldırı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada saldırı ‘barbarca’ olarak tanımlanarak, güvenlik birimlerine olayla ilgili bilgi verildiği aktarıldı.

16 марта фасад кафе «Village» (3159 Coney Island Avenue, Brooklyn, NY 11235) облили краской. Расцениваем этот варварский акт вандализма как попытку препятствовать проведению выездного голосования на Брайтоне. Информация о правонарушении передается правоохранительным органам. pic.twitter.com/hPhN9GgDEi — Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) March 16, 2018

​Olayın ardından güvenlik güçlerinin yarın seçim sırasında oy kullanma noktalarının güvenliğini sağlayacağı aktarıldı.

Rusya’da yarın gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde ABD’de yaşayan Rusya vatandaşları 19 şehirde oy kullanabilecek.

RUSYA BÜYÜKELÇİLİĞİ: İÇİŞLERİMİZE KARIŞMA GİRİŞİMİ

Öte yandan Rusya’nın Washinton Büyükelçiliği, ABD’nin Rusya’daki seçimlerin şeffaf olmadığı yönündeki iddialarına yanıt verdi.

Once again: stop spreading fakes! Those “independent media observers” were denied accreditation because they represented media without registration. We want legitimate and fair elections. So please stay out of them — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 16, 2018

​Twitter’dan yapılan açıklamada “ABD Dışişleri, içişlerimize karışma yönünde bir başka örneği sergiliyor. Bunu şimdi de yalan haberlerle yapıyor. Bu, Rusya demokrasisine yönelik yapılan kötü bir girişim ancak bir işe yaramayacak. Rusya’da seçimlerin tamamen şeffaf olması garanti edildi” ifadeleri kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya’da seçimlerin şeffaf olmayacağı yönünde iddialarda bulundu.