Rus askerleri Hmeymim’de başkanlık seçimleri için oy kullandı

Hmeymim’deki Rus askerleri başkanlık seçimleri için oylarını verdi.

​Oy kullanma işlemi, Suriye’de haftasonu tatili pazar günü değil cuma günü olduğu için Rusya genelinden daha önce gerçekleşti.

ZVEZDA: Early election of the Russian president was held at the airbase of Khmeimim https://t.co/rvHHVdSKg5 pic.twitter.com/5MpBXP6nGq — Russian Exercises (@RUSexercises) March 16, 2018

​Oylamanın erken yapıldığı bir başka yer de Kanada oldu. Rusya’nın Kanada Büyükelçiliği Sözcüsü Kiril Kalinin, Sputnik’e yaptığı açıklamada Kanada’daki Rus nüfusun yoğun olduğu Winnipeg, CAlgary, Windsor, Halifax ve St. John’s kentlerinde oylamanın başarıyla geçtiğini söyledi.

Kalinin, Rusya’nın Ottawa Büyükelçiliği, Toronto ve Montreal’deki başkonsolosluklar ile Vancouver ve Edmonton’daki fahri konsolosluklarda 5 oy kullanma noktası olacağını ifade etti.