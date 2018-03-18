İstanbul’daki Rusya vatandaşları da sandık başında

Pazar sabahı itibarıyla Türkiye'den Rusya'daki devlet başkanlığı seçimleri için oy kullanılan dört merkezden biri olan Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde uzun kuyruklar oluşmuş durumda.

© Sputnik/ Aleksei Malgavko Rusya, devlet başkanını seçiyor

Rusya'nın devlet başkanını seçmek için sandık başına gittiği 18 Mart Pazar günü Türkiye'de yaşayan veya geçici olarak Türkiye'de bulunan Rusya vatandaşları, saat 08:00 itibarıyla Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul, Antalya ve Trabzon Başkonsolosluk binalarında açılan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

İstanbul'da sandıkların açıldığı sabah saatleri itibarıyla Başkonsolosluk binası önünde uzun kuyruk oluştu.

'RUSYA DIŞINDAN OY KULLANMAK BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Sputnik'in mikrofon tuttuğu Rusya vatandaşları, yurt dışında bulunup oy kullanma imkanı bulmalarının mutluluğunu paylaştı.

13 yıldır Türkiye'de yaşayan Katerina Hanım bu isimlerden birisi. Rusya'nın Belgorod şehrinden İstanbul'a evlilik dolayısıyla gelen Katerine Özgün "Türkiye'den oy kullanmak benim için çok önemli. Çünkü Rusya dışında yaşarken ülkeye dışarıdan bakmak farklı bir farkındalığı beraberinde getiriyor. Bir tercihim var ve bu tercihe yönelik destek vermek için buradayım" dedi. Türkiye'den Rusya'daki seçimler için ikinci kez oy kullandığını aktaran Katerina Özgün "Oy kullanmaya ailecek geldik. İki çocuğum, annem ve babam da benimle" diye ekledi.

‘VATANIM İÇİN BURADAYIM'

Oy kuyruğunda bulunanlar arasında Türkiye'den ilk kez Rusya seçimleri için oy kullanacak olanlar da var. 18 yıldır Türkiye'de yaşayan lojistik uzmanı Yana Hanım bu isimlerden biri. Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasının ardından ilk kez Rusya seçimleri için sandığa gittiğine işaret eden Yana Hanım "Vatanım için bu kuyruktayım. Burada olmak benim için çok önemli" dedi.

Anna Hanım da Yana Hanım gibi Kırım kökenli olduğunu anlattı. 13 yıldır Türkiye'de yaşayan Anna Hanım " Bu tecrübe benim için ilk. Sonuçları sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.