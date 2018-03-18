Ukraynalı milliyetçiler Lvov’daki Rus konsolosluğunun önünde lastik yakarak eylem düzenledi

Rusya devlet başkanlığı seçimlerini protesto eden Ukraynalı milliyetçiler, Ukrayna’nın Lvov kentinde seçim sandıklarından bir tanesinin bulunduğu Rus konsolosluğunun önünde lastik yakma eylemi düzenledi.

Aşırı sağ grupların düzenlediği gösterilere Ulusal Kolordu hareketi, Svoboda (Özgürlük) Partisi ve Pravıy Sektor (Sağ Sektör) mensuplarının katıldığı öğrenildi.

Ukrayna güvenlik güçlerinin eylemcileri durdurmak için herhangi bir girişimde bulunmadığı, yaklaşık 100 kişilik gösterici grubunun konsolosluk bahçesinin çevrili olduğu çite çeşitli pankartlar astığı ve lastik yaktığı aktarıldı.

Daha evvel Ukrayna İçişleri Bakanlığı, başkanlık seçimlerinde oy kullanmak isteyen Rusların ülkedeki Rus diplomatik temsilciliklerine girmelerine izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Polis, başkent Kiev’de Rusya Büyükelçiliği’nin, ayrıca Lvov ve Odessa kentlerindeki Rus konsolosluklarının etrafını çevirdi. Binalara sadece diplomatik personelin girmesine izin veriliyor.

​Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Kiev'in bu kararını benzeri görülmemiş olarak niteledi ve uluslararası insan hakları normlarına aykırı olduğunu ifade etti.

Öte yandan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Kiev 'e oylamada Rusların haklarını gözetleme gereği hakkında bir yazı yolladı.