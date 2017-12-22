Duma: Türkiye, yasalarını Rusya'nınkilerle uyumlu hale getirmeye hazır

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkan Yardımcısı Anatoliy Vıybornıy, Türkiye'nin özellikle terörle mücadele konusunda olmak üzere yasalarını Rusya ile senkronize etmek istediğini söyledi.

Sputnik'e konuşan Vıybornıy "Yasalar konusunda tamamen farklı bir terminoloji var. Hukuk terimleri de buna dahil. Örneğin, terör örgütü nedir? Terör saldırısı nedir?.. Bu anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi uluslararası görevler ve anlaşmalar çerçevesinde yasaları senkronize etmekle ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

'AYNI DİLDE KONUŞMALIYIZ'

Terörün tüm dünya için bir sorun olduğunu belirten Vıybornıy, bu sorunun çözümü için uluslararası bir işbirliğinin gerektiğini söyledi.

Vıyboynıy "Terörist kelimesinin ülkelerimizde terörist olarak algılanması için, bu alanda mutlaka aynı dilde konuşulmalı" dedi.

‘TÜRKİYE, DUMA VE TBMM ARASINDA İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNİ TEKLİF ETTİ'

Vıybornıy ayrıca "Türkiye tarafı ilişkilerimizin güçlendirilmesini teklif etti. İlk etapta bu belki de Duma ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında işbirliği anlaşması ile mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.