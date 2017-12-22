Putin: ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisi saldırgan niteliğe sahip

Rusya Savunma Bakanlığı yönetimiyle bir araya gelen Putin, "NATO ve ABD, Avrupa'daki altyapılarını geliştirmeye süratle devam ediyor. Bildiğiniz üzere ABD, kısa süre önce ulusal güvenlik stratejisini yayınladı. Eğer diplomatik dilde iki kelime söylenebilirse, bu şüphesiz saldırgan bir niteliğe sahip. Askeri dildeyse agresif bir nitelik taşıyor" dedi.

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Putin, toplantıda Rus ordusunun Suriye'deki terörle mücadele operasyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Rus birliklerin yüz binlerce Suriyelinin hayatını kurtardığını kaydeden Putin, Rusya'nın Suriye devletinin varlığını koruduğunun ve siyasi çözüm yolunu açtığının altını çizdi.

Putin, "Rus askerler, Suriye topraklarının tamamına yakınını militanlardan temizledi, yüz binlerce Suriyelinin hayatını kurtardı, Suriye devletinin varlığını korudu ve siyasi çözüme giden yolu açtı" ifadelerini kullandı.

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"Rus askerlerin uluslararası terörün oluşturduğu küresel tehdit karşısında cesurca, profesyonelce ve etkili biçimde mücadele etti. Askerlerimiz, Rus ordusunun modern imkan ve kabiliyetlerini sergiledi" diye devam eden Suriye ve dünya genelindeki durumun Rus ordusunu ve filosunu güçlendirmenin haklılığını ve zamanlamasının uygunluğunu kanıtladığını vurguladı.

'STRATEJİK ÖNLEME ARAÇLARINI GELİŞTİRMELİYİZ'

Öte yandan Putin, Rus nükleer güçlerinin güvenli stratejik önleme araçlarına sahip olduğunu ancak bunları geliştirmeleri gerektiğini ifade etti.

Rus lider, "Küresel füze savunma sistemleri ile nükleer olmayan ancak vuruş kalitesi ve hassasiyeti bakımından nükleer sistemlerle eşdeğer olan taarruz sistemleri konuşlandırma yardımıyla, stratejik dengeyi bozma girişimlerinin devam ettiğini görüyoruz. Peki, bu tür silahlar ne için? Bence tek bir amacı var, o da şantaj" diye konuştu.

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Putin'e göre Rusya'nın küresel jandarma rolü oynama planı bulunmuyor. Putin, bu konuda "Dünya genelinde sayısız üsse sahip olmamıza gerek yok, zira biz küresel jandarma rolü oynamayı planlamıyoruz. Bu pahalıya mal olur ve böyle bir hedef planlarımızda kesinlikle yer almıyor" ifadelerini kullandı.

