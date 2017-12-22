Kayıt
00:08 24 Aralık 2017
Ankara-3°C
İstanbul+ 5°C
Canlı Yayın
    Arama
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    Putin: ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisi saldırgan niteliğe sahip

    © Sputnik/
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 50

    ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni ulusal güvenlik stratejisini 'saldırgan' bulduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın bunu göz önünde bulunduracağını söyledi.

    Rusya Savunma Bakanlığı yönetimiyle bir araya gelen Putin, "NATO ve ABD, Avrupa'daki altyapılarını geliştirmeye süratle devam ediyor. Bildiğiniz üzere ABD, kısa süre önce ulusal güvenlik stratejisini yayınladı. Eğer diplomatik dilde iki kelime söylenebilirse, bu şüphesiz saldırgan bir niteliğe sahip. Askeri dildeyse agresif bir nitelik taşıyor" dedi.

    Vladimir Putin
    © Sputnik/ Ramil Sitdikov
    Putin: Suriye’de olduğu gibi, terörizmin yuvalarını etkisizleştirmeye devam edeceğiz
    'RUS ASKERİ, YÜZ BİNLERCE SURİYELİNİN HAYATINI KURTARDI'

    Putin, toplantıda Rus ordusunun Suriye'deki terörle mücadele operasyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

    Rus birliklerin yüz binlerce Suriyelinin hayatını kurtardığını kaydeden Putin, Rusya'nın Suriye devletinin varlığını koruduğunun ve siyasi çözüm yolunu açtığının altını çizdi.  

    Putin, "Rus askerler, Suriye topraklarının tamamına yakınını militanlardan temizledi, yüz binlerce Suriyelinin hayatını kurtardı, Suriye devletinin varlığını korudu ve siyasi çözüme giden yolu açtı" ifadelerini kullandı.

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
    © Sputnik/ Alexey Druzhinin
    Şoygu: Suriye’deki operasyonlarımızda 48 bin Rus askeri görev yaptı
    'RUS ORDUSUNU VE FİLOSUNU GÜÇLENDİRMENİN HAKLILIĞI KANITLANDI'

    "Rus askerlerin uluslararası terörün oluşturduğu küresel tehdit karşısında cesurca, profesyonelce ve etkili biçimde mücadele etti. Askerlerimiz, Rus ordusunun modern imkan ve kabiliyetlerini sergiledi" diye devam eden Suriye ve dünya genelindeki durumun Rus ordusunu ve filosunu güçlendirmenin haklılığını ve zamanlamasının uygunluğunu kanıtladığını vurguladı.

    'STRATEJİK ÖNLEME ARAÇLARINI GELİŞTİRMELİYİZ'

    Öte yandan Putin, Rus nükleer güçlerinin güvenli stratejik önleme araçlarına sahip olduğunu ancak bunları geliştirmeleri gerektiğini ifade etti.

    Rus lider, "Küresel füze savunma sistemleri ile nükleer olmayan ancak vuruş kalitesi ve hassasiyeti bakımından nükleer sistemlerle eşdeğer olan taarruz sistemleri konuşlandırma yardımıyla, stratejik dengeyi bozma girişimlerinin devam ettiğini görüyoruz. Peki, bu tür silahlar ne için? Bence tek bir amacı var, o da şantaj" diye konuştu.

    Anders Fogh Rasmussen
    © AP Photo/ Jon Super
    Eski NATO Genel Sekreteri'nin ABD hayranlığı: Sadece Amerika ‘küresel polis’ olabilir
    'KÜRESEL JANDARMA ROLÜ OYNAMA PLANIMIZ YOK'

    Putin'e göre Rusya'nın küresel jandarma rolü oynama planı bulunmuyor. Putin, bu konuda "Dünya genelinde sayısız üsse sahip olmamıza gerek yok, zira biz küresel jandarma rolü oynamayı planlamıyoruz. Bu pahalıya mal olur ve böyle bir hedef planlarımızda kesinlikle yer almıyor" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    NATO, Vladimir Putin, Suriye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kırım’da Rus çocuklar Tatarca öğreniyor
    Kırım’da Rus çocuklar Tatarca öğreniyor
    Karikatür
    'Guardiola'ya devlete isyandan soruşturma açıldı'
    İnfografik
    Akkuyu NGS hakkında bilinmesi gerekenler

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam