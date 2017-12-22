Şoygu: Suriye’deki operasyonlarımızda 48 bin Rus askeri görev yaptı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın Suriye’deki terörle mücadele operasyonlarında 48 bin Rus askerinin görev yaptığını söyledi.

© Sputnik/ Alexey Druzhinin Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve De Mistura Suriye Ulusal Diyalog Kongresini görüştü

Rusya Savunma Bakanlığı’ndaki bir toplantıda konuşan Şoygu “Suriye’de 48 bin Rus askeri görev yaptı. 14 binden fazla askere devlet nişanı verildi” dedi.

Rus Hava Kuvvetleri uçaklarının operasyonların sürdüğü iki yıl boyunca 34 bin sorti gerçekleştirdiğini de belirten Şoygu, uzun menzilli havacılık birimlerinin militanlara ait önemli hedefleri vurma konusunda deneyim kazandığını ifade etti.

'60 BİN 318 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ'

Şoygu, operasyonlar sırasında 2 bin 480'i Rusya'dan, 819'u örgüt lideri olmak üzere toplam 60 bin 318 militanın öldürüldüğünü söyledi.Suriye'de 215 yeni Rus silahının test edildiğini de aktaran Şoygu, Rusya ordusunun teröristlerin günde 3 milyon dolar kazanmasını sağlayan gelir kaynaklarını yok ettiğini belirtti.

Şoygu, Pantsir-S1 füze savunma sistemlerinin operasyonlar sırasında 16 İHA ve 53 roketatar fırlatışını imha ettiğini söyledi.

‘6 BİN 533 HEKTARLIK ALAN TEMİZLENDİ'

Şoygu, Rus mayın temizleme uzmanlarının Suriye'de 6 bin 533 hektarlık bir alanı mayınlardan temizlediğini belirtti.

Şoygu "6533 hektarlık alan, 1410 kilometre yol, 17318 bina mayınlardan temizlendi, 105054 patlayıcı madde imha edildi" dedi.

Şoygu'nun açıklamasına göre, 1024 yerleşim birimi de teröristlerden kurtarıldı.

Şoygu, Rus gemi ve denizaltılarının da Suriye'deki teröristlere ait mevzilere 100 saldırı, stratejik uçaklarının da 66 ilâ bin 500 kilometre uzaklıktan 66 başarılı bombardıman gerçekleştirdiğini ifade etti.

'80 BİN KITALARARASI BALİSTİK FÜZE ALDIK'

Şoygu, Rusya ordusunun becerilerini arttırmak için son 5 yılda atılan adımlara da değindi.

Şoygu "Son 5 yılda Rusya ordusu 80 kıtalararası balistik füze, 102 adet denizaltılar için balistik füze, 3 stratejik füze denizaltısı Borey, 55 uzay aracı, 3 bin 237 tank ve zırhlı araç, 1000 uçak ve helikopter, 150 gemi, 6 denizaltı, 13 ‘Bal' ve ‘Bastion' füze sistemi aldı. Bu 12 Yars, 10 İskender füze sistemi, 12 havacılık (Mig-31 BH, Su-35S, Su-30SM, Su-34), 16 S-400 füze savunma birliğini silahlandırmamızı sağladı" dedi.

‘NATO, RUSYA SINIRLARINDAKİ VARLIĞINI 3.5 KAT ARTTIRDI'

Şoygu "2012 yılından beri NATO'nun Rusya'nın batı sınırlarına konuşlandırdığı birlik sayısı 3.5 kat arttı. NATO Rusya sınırlarındaki askeri tatbikat sayısını da iki kat arttırdı. 2014 yılında İttifak 282 tatbikat gerçekleştirmişti, ancak bu sayı bu yıl 548'e çıktı" dedi.

Şoygu, İttifak'ın Rusya sınırları yakınlarındaki keşif operasyonlarını da arttırdığını belirterek, sınırları ihlal etmeye yönelik herhangi bir girişimi kararlılıkla etkisiz hale getirdiklerini ifade etti.

‘2018'DE 10 ADET S-400 ALACAĞIZ'

Şoygu, önümüzdeki yıl Rusya ordusuna 10 adet S-400 füze savunma sistemi, 3500 yeni silah, 203 modern uçak ve helikopterin alınacağını da kaydetti.

‘KİMSEYLE SAVAŞMAK NİYETİMİZ YOK'

Gelecek yıl Rus ordusundaki modern silah oranının yüzde 61'e ulaşacağını ifade eden Şoygu, Arktik bölgesinde de son yıllarda bin asker konuşlandırıldığını aktardı.

Şoygu, açıklamaları sırasında, Rusya'nın kimse ile savaşma niyeti olmadığına da dikkat çekti: "Bugün Rusya modern, hareketli ve savaşa hazır bir orduya sahip. Güç gösterisi yapmıyoruz ve kimse ile savaşmak niyetimiz yok. Aynı zamanda kimseye gücümüzü sınamayı tavsiye de etmiyoruz.

‘KİMYASAL SİLAHLARIN İMHA EDİLMESİYLE, ABD'NİN SURİYE'DEKİ AMAÇLARININ ÖNÜNE GEÇİLDİ'

Şoygu, Suriye'deki kimyasal silahların imha edilmesinin ABD'nin füze saldırısı ve Yugoslavya, Irak ve Libya'daki gibi rejim değişikliği gerçekleştirme girişimlerini önlediğini söyledi.

Şoygu "2013 yılında Suriye'deki kimyasal silahların imha edildiğini hatırlatmakta fayda var. Bu sayede ABD'nin, Suriye'de füze saldırısı ve Yugoslavya, Irak ve Libya'da olduğu gibi rejim değişikliği gerçekleştirme tehdidi engellendi" dedi.

‘PUTİN'İN TALİMATI YERİNE GETİRİLDİ'

Şoygu, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimi Putin'in Suriye'deki Rus güçlerinin çekilmesi yönündeki talimatının da yerine getirildiğini belirtti.

Rus Bakan, Putin'in dikkati olmadan Suriye'deki operasyonların başarılı şekilde tamamlanmış olamayacağını da ekledi.

Şoygu, Suriye'deki Rusya'ya ait ateşkesi izleme merkezi, gerilimi azaltma bölgelerini gözlemleyecek üç askeri polis birliği ve Tartus ile Hmeymim üslerinin faaliyetlerine devam edeceğini de vurguladı.

Şoygu, Akdeniz'de konuşlu Rus gemi ve denizaltılarının da görevlerine devam edeceğini aktardı.

Şoygu, Putin'in talimatı doğrultusunda Suriye'de görev yapan 36 uçak, 4 helikopter, 6 Tu-22 bombardıman uçağı, 157 askeri aracın yurda döndüğünü belirtti.