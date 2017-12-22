Kayıt
00:07 24 Aralık 2017
Ankara-3°C
İstanbul+ 5°C
Canlı Yayın
    Arama
    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

    Şoygu: Suriye’deki operasyonlarımızda 48 bin Rus askeri görev yaptı

    © Sputnik/ Alexey Druzhinin
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 31

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın Suriye’deki terörle mücadele operasyonlarında 48 bin Rus askerinin görev yaptığını söyledi.

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
    © Sputnik/ Alexey Druzhinin
    Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve De Mistura Suriye Ulusal Diyalog Kongresini görüştü
    Rusya Savunma Bakanlığı’ndaki bir toplantıda konuşan Şoygu “Suriye’de 48 bin Rus askeri görev yaptı. 14 binden fazla askere devlet nişanı verildi” dedi.

    Rus Hava Kuvvetleri uçaklarının operasyonların sürdüğü iki yıl boyunca 34 bin sorti  gerçekleştirdiğini de belirten Şoygu, uzun menzilli havacılık birimlerinin militanlara ait önemli hedefleri vurma konusunda deneyim kazandığını ifade etti.

    '60 BİN 318 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ'

    Şoygu, operasyonlar sırasında 2 bin 480'i Rusya'dan, 819'u örgüt lideri olmak üzere toplam 60 bin 318 militanın öldürüldüğünü söyledi.Suriye'de 215 yeni Rus silahının test edildiğini de aktaran Şoygu, Rusya ordusunun teröristlerin günde 3 milyon dolar kazanmasını sağlayan gelir kaynaklarını yok ettiğini belirtti.

    Şoygu, Pantsir-S1 füze savunma sistemlerinin operasyonlar sırasında 16 İHA ve 53 roketatar fırlatışını imha ettiğini söyledi.

    ‘6 BİN 533 HEKTARLIK ALAN TEMİZLENDİ'

    Şoygu, Rus mayın temizleme uzmanlarının Suriye'de 6 bin 533 hektarlık bir alanı mayınlardan temizlediğini belirtti.

    Şoygu "6533 hektarlık alan, 1410 kilometre yol, 17318 bina mayınlardan temizlendi, 105054 patlayıcı madde imha edildi" dedi.

    Şoygu'nun açıklamasına göre, 1024 yerleşim birimi de teröristlerden kurtarıldı.

    Şoygu, Rus gemi ve denizaltılarının da Suriye'deki teröristlere ait mevzilere 100 saldırı, stratejik uçaklarının da 66 ilâ bin 500 kilometre uzaklıktan 66 başarılı bombardıman gerçekleştirdiğini ifade etti.

    '80 BİN KITALARARASI BALİSTİK FÜZE ALDIK'

    Şoygu, Rusya ordusunun becerilerini arttırmak için son 5 yılda atılan adımlara da değindi.

    Şoygu "Son 5 yılda Rusya ordusu 80 kıtalararası balistik füze, 102 adet denizaltılar için balistik füze, 3 stratejik füze denizaltısı Borey, 55 uzay aracı, 3 bin 237 tank ve zırhlı araç, 1000 uçak ve helikopter, 150 gemi, 6 denizaltı, 13 ‘Bal' ve ‘Bastion' füze sistemi aldı. Bu 12 Yars, 10 İskender füze sistemi, 12 havacılık (Mig-31 BH, Su-35S, Su-30SM, Su-34), 16 S-400 füze savunma birliğini silahlandırmamızı sağladı" dedi.

    ‘NATO, RUSYA SINIRLARINDAKİ VARLIĞINI 3.5 KAT ARTTIRDI'

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
    © Sputnik/ Alexey Druzhinin
    Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Rus askerler Suriye'den çekilmeye başladı
    Şoygu "2012 yılından beri NATO'nun Rusya'nın batı sınırlarına konuşlandırdığı birlik sayısı 3.5 kat arttı. NATO Rusya sınırlarındaki askeri tatbikat sayısını da iki kat arttırdı. 2014 yılında İttifak 282 tatbikat gerçekleştirmişti, ancak bu sayı bu yıl 548'e çıktı" dedi.

    Şoygu, İttifak'ın Rusya sınırları yakınlarındaki keşif operasyonlarını da arttırdığını belirterek, sınırları ihlal etmeye yönelik herhangi bir girişimi kararlılıkla etkisiz hale getirdiklerini ifade etti.

    ‘2018'DE 10 ADET S-400 ALACAĞIZ'

    Şoygu, önümüzdeki yıl Rusya ordusuna 10 adet S-400 füze savunma sistemi, 3500 yeni silah, 203 modern uçak ve helikopterin alınacağını da kaydetti.

    ‘KİMSEYLE SAVAŞMAK NİYETİMİZ YOK'

    Gelecek yıl Rus ordusundaki modern silah oranının yüzde 61'e ulaşacağını ifade eden Şoygu, Arktik bölgesinde de son yıllarda bin asker konuşlandırıldığını aktardı.

    Şoygu, açıklamaları sırasında, Rusya'nın kimse ile savaşma niyeti olmadığına da dikkat çekti: "Bugün Rusya modern, hareketli ve savaşa hazır bir orduya sahip. Güç gösterisi yapmıyoruz ve kimse ile savaşmak niyetimiz yok. Aynı zamanda kimseye gücümüzü sınamayı tavsiye de etmiyoruz.

    ‘KİMYASAL SİLAHLARIN İMHA EDİLMESİYLE, ABD'NİN SURİYE'DEKİ AMAÇLARININ ÖNÜNE GEÇİLDİ'

    Şoygu, Suriye'deki kimyasal silahların imha edilmesinin ABD'nin füze saldırısı ve Yugoslavya, Irak ve Libya'daki gibi rejim değişikliği gerçekleştirme girişimlerini önlediğini söyledi.

    Şoygu "2013 yılında Suriye'deki kimyasal silahların imha edildiğini hatırlatmakta fayda var. Bu sayede ABD'nin, Suriye'de füze saldırısı ve Yugoslavya, Irak ve Libya'da olduğu gibi rejim değişikliği gerçekleştirme tehdidi engellendi" dedi.

    ‘PUTİN'İN TALİMATI YERİNE GETİRİLDİ'

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
    © Sputnik/
    Şoygu, Putin'in Suriye ziyareti sırasında güvenliği sağlayan askerlere teşekkür etti
    Şoygu, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimi Putin'in Suriye'deki Rus güçlerinin çekilmesi yönündeki talimatının da yerine getirildiğini belirtti.

    Rus Bakan, Putin'in dikkati olmadan Suriye'deki operasyonların başarılı şekilde tamamlanmış olamayacağını da ekledi.

    Şoygu, Suriye'deki Rusya'ya ait ateşkesi izleme merkezi, gerilimi azaltma bölgelerini gözlemleyecek üç askeri polis birliği ve Tartus ile Hmeymim üslerinin faaliyetlerine devam edeceğini de vurguladı.

    Şoygu, Akdeniz'de konuşlu Rus gemi ve denizaltılarının da görevlerine devam edeceğini aktardı.

    Şoygu, Putin'in talimatı doğrultusunda Suriye'de görev yapan 36 uçak, 4 helikopter, 6 Tu-22 bombardıman uçağı, 157 askeri aracın yurda döndüğünü belirtti.

    Etiketler:
    Rusya Savunma Bakanlığı, Sergey Şoygu, Suriye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kırım’da Rus çocuklar Tatarca öğreniyor
    Kırım’da Rus çocuklar Tatarca öğreniyor
    Karikatür
    'Guardiola'ya devlete isyandan soruşturma açıldı'
    İnfografik
    Akkuyu NGS hakkında bilinmesi gerekenler

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam