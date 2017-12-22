Putin'in korumalarına seminer veren UFC dövüşçüsü Lobov: Korumalar birer profesyoneldi

Rus asıllı İrlandalı UFC dövüşçüsü Artem Lobov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil üst düzey devlet görevlilerini korumakla görevli Federal Koruma Hizmetleri çalışanlarına seminer verdi. Lobov, korumaların birer profesyonel olduğunu ve harika dövüşçüler olabileceğini söyledi.

MMA (Karma dövüş sanatları) yıldızı Conor McGregor'la yakınlığıyla bilinen ve yıllardır birlikte antrenman yapan 31 yaşındaki UFC dövüşçüsü Artem Lobov, Moskova ziyaretinde Putin'in de aralarında bulunduğu üst düzey devlet görevlilerinin güvenliğini sağlamakla yükümlü Rusya federal korumalarına seminer verdi. ‘Rus Çekici' (Russian Hammer) lakaplı Lobov, Kremlin'de bulunan spor salonunda o anlara tanıklık eden RT Sport'a konuştu.

Kremlin'e davet edilmekten gurur duyduğunu belirten Lobov, "Bu benim çocukluğumdan beri hayalimdi. Eğitim vermeye çağrılacağımı hiç düşünmemiştim, bu yüzden çok heyecanlandım ve her dakikasından zevk aldım. Korumalar da çok iyi eğitimliydi. Sıradan adamlar değildi, eğitimli birer profesyonellerdi. Dövüşmekten anlayan insanlarla antrenman yapmaktan her zaman zevk alıyorum" ifadelerini kullandı.

‘HARİKA DÖVÜŞÇÜLER OLABİLİRLER'

Lobov, korumaların MMA seviyesine çıkabileceğini de ifade etti.

Lobov "Kesinlikle yapabilirler. Bu yürek işi. Bu adamlar ülkeleri için canlarını vermeye hazır. Bence hiç kuşkusuz harika dövüşçüler olabilirler" dedi.

Artem Lobov (@rushammer)'in paylaştığı bir gönderi (Şub 2, 2017 at 3:40öö PST)

‘BU İŞİ YAPMAKTAN GURUR DUYARIM'

Lobov, gelecekte bu görevi kalıcı olarak yerine getirilmesinin teklif edilmesi halinde bundan gurur duyacağını söyledi.