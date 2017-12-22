Putin'in korumalarına seminer veren UFC dövüşçüsü Lobov: Korumalar birer profesyoneldi

MMA (Karma dövüş sanatları) yıldızı Conor McGregor'la yakınlığıyla bilinen ve yıllardır birlikte antrenman yapan 31 yaşındaki UFC dövüşçüsü Artem Lobov, Moskova ziyaretinde Putin'in de aralarında bulunduğu üst düzey devlet görevlilerinin güvenliğini sağlamakla yükümlü Rusya federal korumalarına seminer verdi. ‘Rus Çekici' (Russian Hammer) lakaplı Lobov, Kremlin'de bulunan spor salonunda o anlara tanıklık eden RT Sport'a konuştu.
Kremlin'e davet edilmekten gurur duyduğunu belirten Lobov, "Bu benim çocukluğumdan beri hayalimdi. Eğitim vermeye çağrılacağımı hiç düşünmemiştim, bu yüzden çok heyecanlandım ve her dakikasından zevk aldım. Korumalar da çok iyi eğitimliydi. Sıradan adamlar değildi, eğitimli birer profesyonellerdi. Dövüşmekten anlayan insanlarla antrenman yapmaktan her zaman zevk alıyorum" ifadelerini kullandı.
‘HARİKA DÖVÜŞÇÜLER OLABİLİRLER'
Lobov, korumaların MMA seviyesine çıkabileceğini de ifade etti.
Lobov "Kesinlikle yapabilirler. Bu yürek işi. Bu adamlar ülkeleri için canlarını vermeye hazır. Bence hiç kuşkusuz harika dövüşçüler olabilirler" dedi.
‘BU İŞİ YAPMAKTAN GURUR DUYARIM'
Lobov, gelecekte bu görevi kalıcı olarak yerine getirilmesinin teklif edilmesi halinde bundan gurur duyacağını söyledi.
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