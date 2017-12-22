Rus Dışişleri: Bogdanov, İsrail’in Moskova Büyükelçisiyle İsrail-Filistin çözüm sürecini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un İsrail’in Moskova Büyükelçisi Gary Koren ile, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına ilişkin uluslararası tepki bağlamında İsrail-Filistin çözüm sürecini ele aldığını duyurdu.

Görüşmenin İsrail’in Moskova Büyükelçisi’nin girişimiyle yapıldığı belirtilen açıklamada, “Taraflar, Ortadoğu'daki gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail Devletinin başkenti olarak tanıma kararına ilişkin uluslararası tepki bağlamında İsrail-Filistin çözüm sürecindeki gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulundu. Aktif siyasi diyaloğun sürdürülmesi de dâhil olmak üzere, Rusya ile İsrail arasında giderek artan çok yönlü işbirliğinin bazı güncel yönlerine de değinildi” ifadelerine yer verildi.

Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rusya ve ABD'nin İsrail-Filistin krizini çözemeyeceğini, çözüm için İsrail ve Filistin'in anlaşması gerektiğini belirterek tarafları gerilimi tırmandıracak adımlardan uzak durma çağrısı yapmıştı.