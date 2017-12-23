'Türkiye’nin PYD'nin Suriye Ulusal Diyalog Kongresine katılımıyla ilgili endişelerini dikkate alıyoruz'

Sputnik’e konuşan Lavrentyev, “Türkiye’nin, terörist örgüt olarak gördükleri ve yurt içinde olduğu gibi dışında da mücadele ettiği PKK’nın uzantısı olarak gördükleri Demokratik Birlik Partisi’nin Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılmasına katiyen karşı çıktığını biliyorsunuz” dedi.

PYD’nin Türkiye için kırmızı çizgi olduğunu kaydeden Lavrentyev, “Biz onların endişelerini dikkate alıyoruz. Buna göre bu aşamada, Kürtleri daha saygın, daha bilinen, halk arasında destek gören ve herhangi siyasi oluşuma aidiyeti açısından tarafsız duruşa sahip kişilerin temsil etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Böyle kişiler yeterince var ve biz şimdi adaylar konusunda görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.