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    Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev

    Lavrentyev: Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde, sadece Suriyeliler konuşacak

    © AP Photo/ Sergey Grits
    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksey Lavrentyev, Soçi'de yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde sadece Suriyeli katılımcıların konuşma yapabileceğini belirtti.

    Suriye, Dera
    © REUTERS/ Alaa Al-Faqir
    Lavrentyev: PYD'nin Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılımı öngörülmüyor
    Sputnik'e konuşan Lavrentyev, "Henüz bu konu üzerinde çalışıyoruz. Muhtemelen garantör ülkeler ve elbette Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin gözlemci olarak katılabileceğini düşünüyoruz. Belki de uluslararası topluluğunun, orada temsil edilmeye layık diğer üyeleri de yer alabilecek" dedi.

    Rus diplomat, "Ama yine altını çizerek söylüyorum ki, onlar kesinlikle sadece gözlemci olarak katılacak. Katılımlarıyla Suriye halkının bu krizden çıkış yolunu bulmasına destek verebilecek ama kesinlikle hiçbir şekilde etki yapmayacak. Sanırım (Suriyeliler dışında) hiçbir ülkeye söz hakkı verilmeyecek. Planlarımız bu yönde" diye kaydetti.

    ‘HENÜZ KONGRE BAŞKANLIĞINA ADAY YOK'

    Ulusal Diyalog Kongresi'ne başkanlık yapması için eski Suriye Devlet Başkan Yardımcısı Faruk Şara'nın davet edildiği yönündeki haberleri değerlendiren Lavrentyev, "Tüm bunlar söylenti. Henüz hiçbir isim yok" dedi.

    ‘EN ÖNEMLİSİ, SURİYE'DE ULUSAL DİYALOG SÜRECİNİ BAŞLATMAK'

    Ulusal Diyalog Kongresi'nde elde edilecek sonuçların uygulanması için zaman çerçevesinin öngörülmediğini kaydeden Lavrentyev, "En önemlisi, bu süreci başlatmak ve bu sürecin ilerlemesi. Önemli olan, bu fikrin uluslararası topluluk ve BM tarafından reddedilmemesi, aksine destek alması ve sonra gerçek ve somut çalışmalara dönüşmesi. Bu anlamda zaman parametreleri pek de önemli değil. Ama elbette herkes gerçek sonuçların en kısa zamanda elde edilmesini istiyor" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, Suriye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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