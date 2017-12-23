Putin: Rusya’daki eğitim sistemi dünyanın en iyisi olmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eğitim kalitesi bakımından Rusya’nın dünyanın en iyi ülkelerinin arasında olması gerektiğini belirtti.

İktidardaki Birleşik Rusya partisinin kongresinde konuşan Putin, “Rus okulları, eğitimin kalitesi ve genişliği bakımından dünyanın en iyileri arasında olmalı, kolejlerimiz, teknik okullarımız ve üniversitelerimiz ise işçi, mühendis, araştırmacı ve yeni teknolojik düzen uzmanlarının eğitiminde üst düzey standartlar oluşturmalı” ifadelerini kullandı.

Üstün yetenekli insanlar için eğitim kurumlarının ve yetenek araştırma ağının genişletilmesi gerektiğine dikkat çeken Putin, söz konusu ağın henüz çok küçük olduğunu, fakat aynı zamanda Rusya’nın genç neslinin güçlü, yaratıcı ve yetenekli olmasını sağlayacak, başarılı gelecek vadettiğini vurguladı.

Rus lider, genç insanların nerede yaşadıklarına bakılmaksızın kendilerini kanıtlamak için eşit imkânlara sahip olması gerektiğini de kaydetti.