Putin, Aliyev'in doğum gününü kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i 56. doğum günü dolayısıyla tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev'e bir tebrik mesajı gönderen Putin, Azeri lideri 'Rusya'nın dostu' olarak niteledi ve kendisiyle yapıcı diyaloğu sürdürme niyetinde olduğunu belirtti.

'STRATEJİK ORTAKLIK İLİŞKİLERİNE BÜYÜK KATKI SUNUYORSUNUZ'

Putin mesajında "Sayın İlham Haydaroviç Aliyev. Doğum gününüzü kalpten kutlarım. Azerbaycan, sizin yönetiminiz altında sosyoekonomik kalkınma yolunda emin adımlarla ilerliyor ve güncel uluslararası sorunların çözümünde aktif rol oynuyor. Rusya'nın gerçek dostu olarak siz, ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sunuyorsunuz. Kısa süre önce Soçi ve Tahran'da yaptığımız görüşmeleri anımsayarak, sizinle yapıcı diyaloğu ve verimli çalışmaları sürdürmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.

Aliyev'e sağlık, mutluluk, refah ve başarılar dileyen Rus lider, Aliyev'in ailesine de selamlarını ve iyi dileklerini iletti.

24 Aralık 1961 yılında dünyaya gelen Aliyev, 2003 yılından bu yana cumhurbaşkanlığı görevini yürütüyor.