Kadirov: Çeçenistan'a gönderilen teröristleri bekliyoruz

Rus NTV kanalında yayınlanan ‘İtogi Nedeli' programında konuşan Kadirov, "Bu şeytanların sloganlarını duyduk, ‘Rusya'ya geleceğiz, size gününüzü göstereceğiz, patlatacağız, yok edeceğiz' diyorlar. Şu anda elimizde, Çeçenistan'da terör eylemi gerçekleştirmek üzere gönderilmiş olan birkaç şeytan hakkında bilgi var, bu kişiler Gürcistan'a kadar ulaştı" ifadelerini kullandı.

'TÜM GİRİŞ ÇIKIŞLAR KONTROLÜMÜZ ALTINDA'

© Sputnik/ Said Tsarnaev Kadirov: Teröristler için ölüm cezası getirilsin

Güvenlik güçlerinin terör yanlılarını imha etmek üzere beklediklerini söyleyen Kadirov, "Tüm kanallar, giriş ve çıkışlar tamamen kontrolümüz altında. Zira buraya ulaşırlarsa, gerçekten de suç işleyecekler, terör eyleminde bulunacaklar. Bu nedenle biz, bu kişilerin nerede olduklarını ve ne yaptıklarını önceden bilmeliyiz" diye konuştu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) verilerine göre Rusya'da geçtiğimiz yıl içinde 23 terör saldırısı önlendi. Bunun yanında 2011'den itibaren alınan tedbirler sonucunda ülkede işlenen terör nitelikli suçların sayısı neredeyse 10 kat azaldı.