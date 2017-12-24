Adil Rusya Partisi: Seçimlerde Putin'i destekleyeceğiz

Sputnik'e konuşan Adil Rusya Partisi Grup Başkanvekili Mihail Yemelyanov, partinin 2018 başkanlık kampanyasına ne şekilde katılacağı yönündeki soruya, "Putin'i destekleyeceğiz" yanıtını verdi.

Rusya'da 18 Mart 2018'de gerçekleşeceği netleşen başkanlık seçimleri ile ilgili seçim kampanyası 18 Aralık'ta resmen başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce seçim kampanyasına bağımsız aday olarak katılacağını duyurmuştu

'ADAY GÖSTERMEYECEĞİZ'

Adil Rusya Partisi'nin Putin'e destek vereceğine yönelik bir açıklama da parti lideri Sergey Mironov'dan geldi.

Partinin genel kurul toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mironov, seçimler için aday göstermeyeceklerini söyleyerek, partisinin Putin'in adaylığını destekleyeceğini doğruladı.