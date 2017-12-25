Moskova’da otobüs yayaların arasına daldı: 5 ölü, 15 yaralı

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir otobüs, ‘Slavyanskiy bulvar’ metro istasyonundaki yaya geçidine girdi. Olayda 5 kişinin öldüğü ve 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rus basınına konuşan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan bir kaynak “Otobüs ‘Slavyanski Bulvar’ metro istasyonunun yakınlarındaki Gerasima Kurina caddesindeki altgeçide girdi. Olay sonucunda 5 kişi öldü” dedi.

A bus drove into the underground passage at the metro station Slavyansky Bulvar — source https://t.co/jS1SueFSVP pic.twitter.com/y94Zu9JGDV — Sputnik (@SputnikInt) December 25, 2017

​Olayın metronun en kalabalık noktalarından birinde gerçekleştiği ve bölgede çok sayıda insan olduğu da belirtildi.

Kazanın nedenleri ile ilgili incelemeler sürüyor.

У станции метро Славянский Бульвар автобус въехал в подземный пешеходный переход. pic.twitter.com/JG3RnFKEL8 — Тот самый Мартин (@martin_camera) December 25, 2017

Öte yandan söz konusu kaynak, kazanın bir başka aracın otobüsün önünü kesmesi veya otobüsün frenlerinin patlamasından dolayı gerçekleşmiş olması ihtimalleri üzerinde durulduğunu aktardı. Sputnik’e konuşan bir başka kaynak da olayın terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini söyledi.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, sağlık görevlilerinin yaralılara tıbbi destekte bulunduğunu ifade etti.

Sobyanin, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Shocking moment bus ploughs into Moscow underground passage pic.twitter.com/HDq1jJm0oc — Ruptly (@Ruptly) December 25, 2017

​'ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI'

Bu arada yine Rus basınına konuşan güvenlik güçleri arasından bir kaynak, otobüsün şoförünün gözaltına alınıp polis merkezine götürüldüğünü belirtti.

'FRENLER TUTMADI'

Rusya Soruşturma Komitesi gözaltına alınan şöförün, otobüsün aniden hareket etmeye başladığını, durdurmaya çalıştığını ancak frenlerinin tutmadığını söylediğini aktardı.

Komite, olayla ilgili iki olasılık üzerinde durulduğunu, kazanın şoför hatası nedeniyle mi yoksa araçtaki bir arızadan mı kaynaklandığı yönünde inceleme gerçekleştirildiğini duyurdu.