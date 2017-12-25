Şoygu: Rusya, Arktik'te eşi benzeri görülmemiş askeri tesisler inşa etti

Savunma Bakanlığı'na bağlı Halk Konseyi toplantısında konuşan Şoygu, "Arktik'teki inşaat çalışmalarını fiilen tamamladık. Arktik'te şimdiye kadar hiçbir ülke, bu kadar yüksek sayıda, bu kadar donanımlı ve enerji tasarrufu ve silah bakımından bu kadar imkana sahip tesis inşa etmedi" dedi.

'SURİYELİ ÖĞRENCİLERE 10 BİNDEN FAZLA YENİ YIL HEDİYESİ GÖNDERDİK'

Öte yandan Şoygu, Suriyeli öğrencilere 10 binden fazla yeni yıl hediyesi gönderdiklerini söyledi.

Hediye kampanyasını valilerin ve genç askerlerin destekleriyle düzenlediklerini kaydeden Şoygu, "Kendilerine teşekkür ediyorum. Hediyeleri hazırlayıp gönderdiler. Suriye'deki pilotlarımıza ve deniz piyadelerine, en önemlisi de, yerleşim birimlerinin kısa süre önce kurtulması nedeniyle okul nedir bilmeyen ve okula yeni başlayan çocuklara destek oldular" ifadelerini kullandı.