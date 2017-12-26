Putin: ABD'deki 'yabancı ajan' kanunu, Rusya'dakinden çok daha katı

Rus milletvekilleri ile görüşen Putin “Bazı Rus basın kuruluşlarının yabancı akan olarak ilan edildiği ABD’de, bu ‘yabancı ajanlara’ karşı uygulanan hükümler bizim yasamızda öngörülenden çok daha katı” ifadelerini kullandı.
ABD Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine Russia Today (RT) televizyonu ve Sputnik'in yabancı bir ülkenin çıkarları için lobi faaliyetleri yapanları hedef alan bir yasa olan FARA kapsamında yabancı ajan olarak kaydedilmesinin ardından Rusya, Washington'a yanıt vermek için harekete geçmiş ve benzer bir kanun çıkartmıştı.
Yasa kapsamına alınan kuruluşlar, Rusya'da faaliyet gösteren ABD'li Radio Liberty, Voice of America, Current Time, Radio Liberty'nin Tatar-Başkir servisi olan Azatliq Radiosi, Sibir.Realii, Faktograf, Kavkaz.Realii, Kırım.Realii, Idel.Realiii olarak açıklanmıştı.
Russia Today (RT) ABD'de yabancı ajan kanunu kapsamına alınmış ve bu çerçevede RT'den gazetecilerin ABD Kongresi'ne girmesi yasaklanmıştı.
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