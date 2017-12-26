Putin: ABD'deki 'yabancı ajan' kanunu, Rusya'dakinden çok daha katı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’deki yurtdışından desteklenen basın kuruluşlarının yabancı ajan olarak kaydedilmesini öngören yasanın Rusya’dakinden çok daha katı bir yasa olduğunu söyledi. Putin, yasa üzerinde düzeltmelere gidilmesi gerektiğini ifade etti.

Rus milletvekilleri ile görüşen Putin “Bazı Rus basın kuruluşlarının yabancı akan olarak ilan edildiği ABD’de, bu ‘yabancı ajanlara’ karşı uygulanan hükümler bizim yasamızda öngörülenden çok daha katı” ifadelerini kullandı.

Rusya’daki kanunun hiçbir özgürlük ihlaline neden olmayıp ülkenin iç içlerine dışarıdan bir müdahale olmasını engellemeye yönelik olduğunu belirten Putin “Biz vatandaşlarımızın özgürlüğünü kısıtlamayız, böyle bir amacımız hiçbir zaman olmadı. Ancak kanun üzerinde dışarıdan müdahaleyi önleme amacına uygun olarak düzenlemeler yapılmalı” dedi.

ABD Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine Russia Today (RT) televizyonu ve Sputnik'in yabancı bir ülkenin çıkarları için lobi faaliyetleri yapanları hedef alan bir yasa olan FARA kapsamında yabancı ajan olarak kaydedilmesinin ardından Rusya, Washington'a yanıt vermek için harekete geçmiş ve benzer bir kanun çıkartmıştı.

Rusya Adalet Bakanlığı, 9 basın kuruluşunu 'yabancı ajan' kanunu kapsamına almış ve bu kuruluşlardan gazetecilerin parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi'ne girmesine yasak getirmişti.

Yasa kapsamına alınan kuruluşlar, Rusya'da faaliyet gösteren ABD'li Radio Liberty, Voice of America, Current Time, Radio Liberty'nin Tatar-Başkir servisi olan Azatliq Radiosi, Sibir.Realii, Faktograf, Kavkaz.Realii, Kırım.Realii, Idel.Realiii olarak açıklanmıştı.

Russia Today (RT) ABD'de yabancı ajan kanunu kapsamına alınmış ve bu çerçevede RT'den gazetecilerin ABD Kongresi'ne girmesi yasaklanmıştı.