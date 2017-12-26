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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

    Kremlin: Pyongyang ile Washington arasında arabuluculuk yapmaya hazırız

    © Sputnik/ Сергей Гунеев
    Rusya
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın, eğer gerekirse, iki tarafın da kabul etmesi durumunda Pyongyang ile Washington arasındaki diyalogda arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu belirtti.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
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    Peskov, basın mensuplarının ‘Rusya'nın ABD ile Kuzey Kore arasındaki diyalogda arabuluculuk yapmaya hazır olup olmadığı' yönündeki sorusuna, "Rusya, gereklilik halinde ve iki tarafın da kabul etmesi koşuluyla buna hazır olur" yanıtını verdi.

    'RUSYA'NIN HAZIR OLDUĞU ORTADA'

    Kremlin Sözcüsü, "Pyongyang ile Washington arasında karşılıklı savaş söylemleri devam ettiği için, Rusya'nın gerilimin düşürülmesinin yolunu açmak üzere (arabuluculuk yapmaya) hazır olduğu ortada" ifadelerini kullandı.

    Peskov, Rusya'nın arabuluculuk yapmak için yalnızca kendi iradesinin yetersiz olduğunu ve bunun ancak ABD'nin ve Kuzey Kore'nin isteğiyle mümkün olabileceğini de sözlerine ekledi.

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    Etiketler:
    Arabuluculuk, Dmitriy Peskov, ABD, Kuzey Kore, Rusya
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