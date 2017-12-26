Lavrov ve Tillerson, Suriye ve Kuzey Kore’yi görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson, bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde, Suriye ve Kore Yarımadası’ndaki durumu değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması koşuluyla, Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin yapılması dahil bu ülkedeki çatışmaya çözüm bulma yönündeki yeni adımlar incelendi" ifadeleri kullanıldı.

© Sputnik/ Maxim Blinov Lavrov: Moskova ile Washington arasında Demir Perde yok

Görüşmede ayrıca Kore Yarımadası'ndaki durumun ele alındığı ifade edilen açıklamada, Lavrov'un yaptırım dilinden tamamen müzakere sürecine geçilmesi gerektiğinin altını çizdiği aktarıldı.

Bakanlık, "Taraflar, Kuzey Kore'deki nükleer füze gelişiminin BM Güvenlik Konseyi taleplerini ihlal ettiği görüşünde birleşti. Ancak Lavrov, Washington'un Pyongyan'a yönelik saldırgan açıklamalar yapma ve bölgede askeri tatbikat sayısını artırma ile Kore Yarımadası etrafındaki gerilimi tırmandırmanın kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı" dedi.

İki bakan ayrıca stratejik güvenlik alanındaki güncel sorunlarla ilgili diyaloğu yoğunlaştırma kararını aldı.