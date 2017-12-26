Putin, BDT liderleriyle güvenlik konularını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderleriyle gayri resmi görüşmede, üye ülkelerin sosyoekonomik kalkınma ile istikrar ve güvenliği güçlendirme gibi sorunların çözümü üzerinde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Putin, "Yeni Yıl öncesinde, daha önce sözleştiğimiz gibi gayri resmi bir ortamda bir araya gelerek BDT kapsamındaki son bir yılın ortak çalışmalarımızın muhasebesini yapmayı, gelecek planlarımızı konuşmayı ve elbette bölgesel ve küresel gündemi tartışmayı başardığımız için mutluyum" dedi.

Son bir yılda, ülkeler arasındaki bütünleşmeyi geliştirmeye yönelik çabaların arttığını kaydeden Rus lider, "Topluluk ülkeleri terör, sınır ötesi suç ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadeledeki işbirliğini artırıyor" ifadelerini kullandı.

Ülkeler arasındaki ticarette de önemli büyümeye dikkat çeken Putin, "9 aylık verilere göre ticaret dörtte bir oranında arttı" dedi.

BDT kapsamında çeşitli alanlardaki işbirliğinin derinleştirilmesinin tüm ülkelerin temel çıkarlarını karşıladığından emin olduğunu dile getiren Putin, "Birlikte ülkelerimizin sosyoekonomik kalkınma ile istikrar ve güvenliğinin güçlendirilmesi sorunlarının çözümü üzerinde çalışacağız" diye ekledi.