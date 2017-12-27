Zaharova: ABD, Rusya'nın içişlerine müdahale ediyor

Rusya Merkezi Seçim Kurulu'nun muhalif lider Aleksey Navalniy'i seçimlerden diskalifiye etmesine ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen tepkiyi yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington'ın Moskova'nın içişlerine ve seçimlere müdahale ettiğini söyledi.

Facebook hesabından açıklama yapan Zaharova, "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Clay Noel, Rus hükümetinin bağımsız seslere yönelik sert tedbirlerinden duyulan rahatsızlığı dile getirdi. Bu açıklamanın seçim sürecine ve içişlerine doğrudan müdahaledir" ifadelerini kullandı.

Zaharova, Rusya'daki seçimlere doğrudan müdahale eden Washingtonlu yetkililerin 'Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları' hakkında bir yıldır tedirginlik yaşadığına da dikkat çekti.

Rusya Merkezi Seçim Kurulu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Navalniy'in Mart 2018'de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olamayacağını açıklamıştı.

'Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Seçimleri Hakkındaki Kanun' uyarınca, ağır suç nedeniyle hapis cezası alan kişilerin ceza kaldırıldıktan ya da ceza süresi dolduktan sonra 10 yıl süreyle seçimlerde aday olmasını yasaklıyor.