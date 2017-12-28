Kırım’ın turist kaybına uğramasının nedenleri açıklandı

Kırım Başbakan Yardımcısı Larisa Opanasyuk, yarımadayı bu yıl ziyaret eden turistlerin sayısının geçtiğimiz yıla göre bir miktar azaldığını, bunun nedenininse Türkiye’nin Rus turistlere yeniden kapılarını açması ve Kırım’a uçak biletlerinin pahalıya satılması olduğunu söyledi.

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Kırım yönetimi basın dairesinin açıklamalarını yayınladığı Opanasyuk, “2017 yılında Kırım’ı 5.2 milyon turist ziyaret etti, bu sayı, 2016’daki sayının biraz altında” diye konuştu.

Turist sayısının azalmasının altında yatan objektif nedenlerin, Türkiye destinasyonunun açılması ve Kırım’a uçak biletlerinin pahalı olması şeklinde sıralanabileceğini belirten Opanasyuk, “Buna rağmen Kırım’ın bütçesine ödenen vergilerin hacmi, yüzde 8.3 olarak önemli ölçüde arttı ve 1.6 milyar ruble (yaklaşık 28 milyon dolar) oldu” ifadelerini kullandı.

Kırım’ı 2015’te 4.6 milyon, 2016’daysa 5.57 milyon turist ziyaret etmişti.