Kırım’ın turist kaybına uğramasının nedenleri açıklandı

Kırım yönetimi basın dairesinin açıklamalarını yayınladığı Opanasyuk, “2017 yılında Kırım’ı 5.2 milyon turist ziyaret etti, bu sayı, 2016’daki sayının biraz altında” diye konuştu.
© Sputnik/ Sergey Malgavko
Turist sayısının azalmasının altında yatan objektif nedenlerin, Türkiye destinasyonunun açılması ve Kırım’a uçak biletlerinin pahalı olması şeklinde sıralanabileceğini belirten Opanasyuk, “Buna rağmen Kırım’ın bütçesine ödenen vergilerin hacmi, yüzde 8.3 olarak önemli ölçüde arttı ve 1.6 milyar ruble (yaklaşık 28 milyon dolar) oldu” ifadelerini kullandı.
Kırım’ı 2015’te 4.6 milyon, 2016’daysa 5.57 milyon turist ziyaret etmişti.
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