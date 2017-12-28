Putin: St. Petersburg'da marketteki patlama bir terör eylemi

Putin, ayrıca hayatlarının tehlikede olması halinde güvenlik güçlerinin terör şüphelisi karşısında 'kararlı davranmaları' yani onları öldürmeleri gerektiğini söyledi.
Diğer taraftan Putin, Suriye'de IŞİD'le savaşan Rus vatandaşlarının, militanların evlerine dönmelerine izin vermeleri halinde Rusya'daki güvenlik durumunun çok daha kötü olabileceğini belirtti.
'SURİYE'DE 48.000 RUS ASKERİ GÖREV YAPTI'
Putin, operasyon boyunca Rus jetlerinin 34.000 sorti gerçekleştirip 166 füze saldırısı düzenlediğini de hatırlatıp bu operasyonların sonucunda Suriye topraklarının neredeyse hepsinin, yani 1.000'den fazla yerleşim yerinin terörist gruplardan geri alındığını söyledi.
Putin, Rusya'nın Suriye'deki hava güçlerinin konuşlanma yeri olan Hmeymim üssüne 11 Aralık'ta beklenmedik bir ziyarette, ülkenin topraklarının tamamına yakınının terörist gruplardan geri alınması nedeniyle buradaki Rus güçlerine kısmen çekilme emri vermişti.
PATLAMADA 13 KİŞİ YARALANMIŞTI
Patlamaya, müşterilerin eşyalarını bırakmaları için markette bulunan kilitli dolaplardan birine yerleştirilen 200 kilogram TNT gücünde el yapımı bir bombanın sebep olduğu belirtilmişti.
St. Petersburg polisi, patlamanın kasıtlı adam öldürme maddesi üzerinden soruşturulduğunu fakat hiçbir ihtimalin de dışlanmadığını kaydetmişti.
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