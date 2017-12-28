Kayıt
13:34 28 Aralık 2017
Ankara+ 8°C
İstanbul+ 15°C
Canlı Yayın
    Arama
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    Putin: St. Petersburg'da marketteki patlama bir terör eylemi

    © Sputnik/
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 11

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg kentindeki bir markette dün meydana gelen patlamanın terör eylemi olduğunu söyledi.

    St. Petersburg patlama
    © Sputnik/ Anatoly Medved
    Saint Petersburg'da patlama: 9 yaralı
    Putin, Suriye'deki terörist gruplara karşı yapılan operasyonda yer alan Rus askerler için Kremlin'de düzenlenen ödül törenindeki konuşmasında, "St. Petersburg'da dün bir terör eylemi meydana geldiğini biliyorsunuz. Federal Güvenlik Servisi (FSB) de planlanan bir başka terör eylemini engelledi" dedi.

    Putin, ayrıca hayatlarının tehlikede olması halinde güvenlik güçlerinin terör şüphelisi karşısında 'kararlı davranmaları' yani onları öldürmeleri gerektiğini söyledi.

    Diğer taraftan Putin, Suriye'de IŞİD'le savaşan Rus vatandaşlarının, militanların evlerine dönmelerine izin vermeleri halinde Rusya'daki güvenlik durumunun çok daha kötü olabileceğini belirtti.

    'SURİYE'DE 48.000 RUS ASKERİ GÖREV YAPTI'

    Vladimir Putin
    © Sputnik/ Ramil Sitdikov
    Putin: Suriye’de olduğu gibi, terörizmin yuvalarını etkisizleştirmeye devam edeceğiz
    Ayrıca Putin, Suriye'deki operasyona iki yıl içerisinde 48.000 Rus askerinin katıldığını açıkladı. Suriye'de görev yapan her bir Rus askerin 'cesur ve azimli' davrandığını belirten Putin, belirlenen tüm görevlerin yerine getirildiğini ifade etti.

    Putin, operasyon boyunca Rus jetlerinin 34.000 sorti gerçekleştirip 166 füze saldırısı düzenlediğini de hatırlatıp bu operasyonların sonucunda Suriye topraklarının neredeyse hepsinin, yani 1.000'den fazla yerleşim yerinin terörist gruplardan geri alındığını söyledi.

    Putin, Rusya'nın Suriye'deki hava güçlerinin konuşlanma yeri olan Hmeymim üssüne 11 Aralık'ta beklenmedik bir ziyarette, ülkenin topraklarının tamamına yakınının terörist gruplardan geri alınması nedeniyle buradaki Rus güçlerine kısmen çekilme emri vermişti.

    PATLAMADA 13 KİŞİ YARALANMIŞTI

    Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) güçleri
    © Sputnik/ Igor Zarembo
    FSB: St. Petersburg'da 7 IŞİD üyesi yakalandı
    St. Petersburg'daki Perekrestok isimli marketlerden birinde dün akşam meydana gelen patlama, beşi ağır olmak üzere 13 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

    Patlamaya, müşterilerin eşyalarını bırakmaları için markette bulunan kilitli dolaplardan birine yerleştirilen 200 kilogram TNT gücünde el yapımı bir bombanın sebep olduğu belirtilmişti.

    St. Petersburg polisi, patlamanın kasıtlı adam öldürme maddesi üzerinden soruşturulduğunu fakat hiçbir ihtimalin de dışlanmadığını kaydetmişti.

    İlgili konular:

    Saint Petersburg'da terör saldırısı planlayan IŞİD yanlısı tutuklandı
    Trump: Petersburg’daki saldırıda binlerce kişi ölebilirdi
    St. Petersburg’da araç yayalara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
    Etiketler:
    patlama, Vladimir Putin, St. Petersburg, Moskova
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Havalimanında unutulan köpeğe personel sahip çıktı
    Havalimanında unutulan köpeğe personel sahip çıktı
    Karikatür
    'Militanların eğitildiği ABD üssü, Suriye ordusu tarafından ablukaya alındı'
    S-400 sistemleri
    Rakamlarla S-400 sevkiyat anlaşması

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam