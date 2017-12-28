Rusya, 3 hava üssünde ABD uçaklarına kısıtlama getiriyor

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova, Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması kapsamında 1 Ocak'tan itibaren ABD'ye uygulayacağı kısıtlamalar hakkında açıklama yaptı.

Zaharova, "Rusya ile ilişkileri zorlaştırma politikasını sürdüren ABD, Moskova'ya söz konusu anlaşmayı ihlal ettiğine dair tamamen asılsız iddialar yönelterek ABD hava sahasındaki Rus misyonları için azami rahatsızlık yaratan tek taraflı adımlar attı. Karşılıklılık esası gereğince Rusya, prosedürle ilgili uygun tedbirler almak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

Zaharova, söz konusu tedbirler çerçevesinde Rusya'nın, Açık Semalar Anlaşması Danışma Kurulu'na ABD'li yetkililerin katılımıyla yapılan uçuşlarda ABD uçaklarının 3 hava üssünde gece kalmalarına kısıtlama getirileceğini belirttiğini aktardı.

Zaharova, "Ayrıca ABD'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) nezdindeki misyonuna anlaşma kapsamındaki uçuşların basitleştirilmesini öngören ikili anlaşmaların 1 Ocak'tan itibaren sonlandırılması konusunda nota gönderildi" diye ekledi.