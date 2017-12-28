Rusya Dışişleri'nden, Erdoğan'ın 'Esed bir teröristtir' sözlerine yanıt

'BUNLAR ASILSIZ AÇIKLAMALAR'
Zaharova soru karşısında şunları söyledi:
"Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Suriye Devlet Başkanı (Beşar) Esad için 'terörist' demesine gelirsek, Suriye, hükümet temsilcileri BM'de bulunan bir ülke, bu temsilciler BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye hükümetini temsil ediyor. Dolayısıyla bunun (Erdoğan'ın açıklaması) herhangi bir hukuki temeli yok. Bunlar asılsız açıklamalar. Bunun için herhangi ek bir değerlendirme ya da argümana da gerek yok."
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой, 28 декабря https://t.co/0lNj2jZgzj— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) December 28, 2017
Zaharova, "(Erdoğan'ın açıklamasının) etik açıdan ne anlama geldiğinden bahsetmeyeceğim. Fakat hukuki açıdan benzer açıklamaların asılsız olduğunu söyleyebilirim" diye ekledi.
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