Rusya Dışişleri'nden, Erdoğan'ın 'Esed bir teröristtir' sözlerine yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için 'Devlet terörü estirmiş bir teröristtir' ifadesini kullanmasının hukuki bir temele oturmadığını söyledi.

© AA/ Binnur Ege Gürün Erdoğan: Esed, devlet terörü estirmiş bir teröristtir

Zaharova'ya Erdoğan'ın Tunus'ta mevkidaşı El Baci Kaid es Sibsi ile yaptığı ortak basın toplantısında Esad hakkında, "Esed devlet terörü estirmiş bir teröristtir ve Esed'le yürümek imkansızdır" ifadelerini kullanması soruldu.

'BUNLAR ASILSIZ AÇIKLAMALAR'

Zaharova soru karşısında şunları söyledi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Suriye Devlet Başkanı (Beşar) Esad için 'terörist' demesine gelirsek, Suriye, hükümet temsilcileri BM'de bulunan bir ülke, bu temsilciler BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye hükümetini temsil ediyor. Dolayısıyla bunun (Erdoğan'ın açıklaması) herhangi bir hukuki temeli yok. Bunlar asılsız açıklamalar. Bunun için herhangi ek bir değerlendirme ya da argümana da gerek yok."

Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой, 28 декабря https://t.co/0lNj2jZgzj — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) December 28, 2017

Zaharova, "(Erdoğan'ın açıklamasının) etik açıdan ne anlama geldiğinden bahsetmeyeceğim. Fakat hukuki açıdan benzer açıklamaların asılsız olduğunu söyleyebilirim" diye ekledi.