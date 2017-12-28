'Hmeymim'e yönelik saldırı, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni hedef alan bir provokasyon'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye'deki militanların Rus Hmeymim üssüne yönelik saldırısının Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni baltalama amacı taşıyan bir provokasyon olduğunu söyledi.

Haftalık basın toplantısında militanların dün Suriye'deki Rus birliklerin konuşlanma yeri olan Hmeymim üssüne iki roket fırlattığını anımsatan Zaharova, bunu kongreyi baltalamaya yönelikbir provokasyon olarak gördüklerini belirtti.

Zaharova, "Rusya, militanların provokasyonunu tedirginlikle karşıladı. Rus askerler, hava savunma sistemi sayesinde iyi seviyede korundu. Ancak teröristlerin yeni silahlara sahip olması endişe verici" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki Rus Pantsir-S1 komplekslerinin militanların Hmeymim üssüne fırlattığı iki rokete engelleme yaptığı basına yansımıştı.