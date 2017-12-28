‘Rusya ve Türkiye arasında hizmet pasaportları için vize kolaylığı mutabakat süreci devam ediyor’

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Vize uygulamalarına gelince, bu aşamada Rusya ve Türkiye arasında, bazı vatandaş kategorilerinin, özellikle de hizmet pasaportu ve hava taşımacılarının kullandığı pasaport sahiplerinin Rusya Federasyonu’na girişlerinin kolaylaştırılmasına yönelik sonraki adımlar konusundaki mutabakat süreci devam ediyor” diye konuştu.
© Sputnik/ Vitaliy Ankov
Zaharova, “Vizesiz giriş-çıkış uygulamalarının tam anlamıyla yeniden başlaması konusu, terörle mücadeledeki ortak çabalar ve terör tehlikesi oluşturan kişilerin Rusya’ya girişinin önlenmesi bağlamında değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.
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