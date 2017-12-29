Putin’den kanser hastası çocuğa bilgisayar hediyesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Primorye bölgesindeki kanser hastası bir çocuğa doğum gününde istediği gibi bir bilgisayar hediye etti.

© Sputnik/ Vladimir Rodionov Putin’den halka hediyeler 8

Primorye bölge yönetiminden yapılan açıklamada "Bölge başkan yardımcısı Konstantin Mejonov dün Sereja Timofeyev'e misafirliğe gitti. Kısa süre önce Sereja 13. doğum gününü kutladı ve bir bilgisayar istiyordu. Fakat ailesi satın alamıyordu. Sereja kanser hastası olduğu için ailesinin tüm geliri ilaç masraflarına gidiyor. Bu nedenle annesi de oğlunun isteği hakkında Putin'e bir mektup yazmış" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, Mejonov, sağlık durumu nedeniyle kimseyle görüşemeyen ve arkadaşlarıyla tek iletişim kurma yolu internet olan çocuğa Putin adına bilgisayar hediye etti ve yeni yılını kutladı.