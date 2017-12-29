Rus binbaşı: Suriye'de koalisyon uçaklarıyla yapılan it dalaşlarını kazanan taraf bizdik

Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarında gösterdiği cesaret ve profesyonellik nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ödüle layık görülen 14 askerden biri olan Makolin, Suriye hava sahasında koalisyon uçaklarıyla yaşanan it dalaşlarını anlattı.

Makolin, "Batı koalisyonundan partnerlerimizle havada karşılaştığımızda, kendimizi onların 'kuyruklarında' bulurduk. Pilotlara göre bu, it dalaşında zafer anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

'PEŞKOV'UN İNTİKAMINI ALDIM'

Aldığı ödülün Suriye hava sahasındaki görevler sırasında büyük çalışmalar yapıldığını yansıttığını kaydeden Makolin, "Rusya Kahramanı Yarbay Oleg Peşkov ve Suriye'den dönemeyen diğer tüm arkadaşlarımızın intikamını tamamen aldığımı düşünüyorum" dedi.

Peşkov, Türk F-16'ları tarafından düşürülen Rus Su-24 uçağının militanlar tarafından öldürülen pilotuydu.