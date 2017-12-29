Duma'dan Türk halkına yeni yıl mesajı

Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyev, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun şahsında tüm Türk halkına yeni yıl tebriklerini iletti.

Savelyev mesajında "Sayın Cumhurbaşkanı! Sizin ve tüm Türk halkının yeni yılını tüm kalbimle kutlarım. Geride kalan yıl, ülkelerimiz için dostluk ilişkilerinin pekiştiği ve ülkelerimizin küresel arenadaki konumlarının güçlendiği bir yıl oldu" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Türkiye'nin tüm düzeylerde etkili hükümetlerarası işbirliği örneği sunarak bölgedeki en zorlu sorunlara başarıyla çözüm bulduğunu kaydeden Savelyev, "Eminim ki, sizin tartışmasız siyasi otoriteniz ve erdemli yönetiminiz, dost ülke Türkiye'nin önümüzdeki yıl kazanacağı yeni zaferlerin temelini oluşturacaktır. Size ve tüm Türk halkına sağlık, mutluluk ve refah temenni ediyorum" dedi.