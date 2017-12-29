Rosselhoznadzor: Türk domates üreticilerini denetleme çalışmaları tamamlandı

Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamaya göre 24 Aralık'ta Türkiye'ye gelen uzmanlar, bugün itibarıyla çalışmalarını sonlandırdı.
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Açıklamada, "Rosselhoznadzor, Türk tarafının sunduğu plana istinaden, Rusya'ya ürünlerini sevk etmeye hazır olan domates üreticilerini denetledi. Şu an itibarıyla elde edilen bilgiler inceleniyor" dendi.
Rus uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye'den domates ithalarına yasak getiren Rusya yönetimi, 1 Kasım 2017'den itibaren Türk domatesine kapıları yeniden açmıştı.
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