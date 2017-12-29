Putin, terör örgütlerine yeni üye kazandıranlara ömür boyu hapis cezasını onayladı

Kanun değişikliği, 'terörizmin finansmanı ve terör eylemi', ‘terör eylemi eğitiminden geçmek', ‘terör topluluğunun organizasyonu ve katılım', ‘terör örgütü faaliyetinin organizasyonu ve katılım', ‘rehin alma', ‘terör eylemi olarak uçak ve gemi kaçırma' ve ‘uluslararası terörizm' suçlarından en azından birine zorlama ve terör örgütüne üye kazandırmaya verilen cezaları sertleştirdi.

Kanun değişikliğinde, ömür boyu hapse varan cezalar öngörülüyor.

Terörizm propagandası suçunu işleyenler için de 2 ilâ 5 yıl arası hapis cezası ile çeşitli para cezaları öngörülüyor. Bu amaç doğrultusunda medya ve internet dahil çeşitli dijital ve telekomünikasyon ağları kullanıldıysa ceza süresi 7 yıla çıkabilir.