Lavrov bronzluğunun sırrını açıkladı

© REUTERS/ Stefan Rousseau Lavrov ve Johnson basın toplantısında fena atıştı

Program sunucusu Tigran Keosayan, Rus bakana, "Teninizin bronzluğu, Sri Lanka'da çalıştığınız 1970'li yıllardan mı kalma?" diye sordu. Lavrov, bulduğu her fırsatta güneşlemeye çalıştığını söyledi.

Lavrov, "Güneşi bol olan çeşitli ülkelere gittiğim sırada, tenin bronzluğu koruması için küçücük de olsa güneşleme fırsatından yararlanmaya çalışıyorum. Eskiden Avusturya'da bile kışın kayak yaparken güneşleniyordum" diye anlattı.

Kayak yapmayı sevdiğini dile getiren Lavrov, "Ama şimdi buna zaman ayıramıyorum" dedi. Bakan, bir gün Soçi'de kayak yapmayı hayal ettiğini de sözlerine ekledi.