Rus Dışişleri’nden, Reuters’ın Kuzey Kore haberine yalanlama

Rus Dışişleri'nden Sputnik'e yapılan açıklamada, "Rusya yaptırım uygulamasına tamamen ve kesin bir biçimde saygı duyuyor. Ayrıca, (BM'nin 2397 numaralı kararı doğrultusunda Kuzey Kore'ye) petrol teslimatları konusunda kotalar olduğunu fakat mutlak bir yasak olmadığını hatırlatmak isteriz" denildi.

Reuters haber ajansı, Rus tankerlerinin Kuzey Kore'ye üç kez petrol sevkiyatı gerçekleştirdiğini, söz konusu teslimatların da deniz üzerinde yapıldığını iddia etmişti.

Exclusive: Russian tankers fuelled North Korea via transfers at sea — sources https://t.co/Hn25yEtO1n pic.twitter.com/nA32wr2JeX — Reuters Top News (@Reuters) 30 Aralık 2017

​Haberini Batı Avrupalı olduğu söylenen iki güvenlik kaynağına dayandıran Reuters, yapıldığı iddia edilen petrol teslimatlarından Rus devletinin haberinin olup olmadığının ya da Kuzey Kore'ye kaçırılan petrolün miktarının bilinmediğini yazmıştı.

BM Güvenlik Konseyi, geçen ay yaptığı kıtalararası balistik füze denemesi nedeniyle Kuzey Kore'ye karşı oybirliğiyle sert yaptırım kararları almıştı. Konsey'de 22 Aralık'ta kabul edilen karara göre, Kuzey Kore'nin rafine petrol ithalatının yüzde 90 oranında azaltılması gerekiyordu. Karara Rusya ve Çin de destek vermişti.