FSB, Saint Petersburg bombacısını gözaltına aldı

Açıklamada ayrıca gözaltına alınan bombalı eylem zanlısının sorgulanmak üzere Rusya Soruşturma Komitesi'ne teslim edildiği vurgulandı.
ŞÜPHELİ SORGULANIYOR
Diğer yandan Rusya Soruşturma komitesi, Saint Petersburg'daki markette bombalı eylemi düzenlediği düşünülen şüphelinin sorguya alındığını bildirdi.
Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, "Soruşturma Komitesi'nin yetkilileri, Saint Petersburg'daki patlamayı gerçekleştirdiği düşünülen şüpheliyle çalışmaya başladı, şüpheli şu anda sorgulanıyor. Soruşturma kapsamında tutuklanması talep edilecek" açıklamalarında bulundu.
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