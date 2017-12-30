Putin’den Sarkisyan’a yeni yıl ve Noel mesajı

Mesajda, “Rus lider, Rusya ve Ermenistan arasındaki müttefik ilişkilerin, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), BDT ve diğer uluslararası oluşumlar çerçevesindeki partnerlik ilişkilerinin her iki ülke vatandaşlarının yararına, bölgesel güvenliğin ve istikrarın güçlenmesi adına ortak çabalarla ileride daha da geliştirilmesinin sağlanacağından emin olduğunu ifade etti” dendi.
Putin, mesajında ayrıca iki ülkenin de bu yakınlarda Rusya ile Ermenistan arasındaki diplomatik ilişkilerin başlatılmasının 25. yıldönümü ve Karşılıklı Dostluk İşbirliği ve Güvenlik Anlaşması’nın imzalanmasının 20. yıldönümü gibi önemli tarihleri kutladıklarını vurguladı.
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