Putin’den Sarkisyan’a yeni yıl ve Noel mesajı

Rusya lideri Putin, Ermeni mevkidaşı Serj Sarkisyan’a gönderdiği Noel ve yeni yıl kutlama mesajında, iki ülke arasındaki müttefik ilişkilerin ileride de gelişmeye devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Devlet Başkanı Srej Sarkisyan’a Noel ve yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı gönderdi.

Mesajda, “Rus lider, Rusya ve Ermenistan arasındaki müttefik ilişkilerin, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), BDT ve diğer uluslararası oluşumlar çerçevesindeki partnerlik ilişkilerinin her iki ülke vatandaşlarının yararına, bölgesel güvenliğin ve istikrarın güçlenmesi adına ortak çabalarla ileride daha da geliştirilmesinin sağlanacağından emin olduğunu ifade etti” dendi.

Putin, mesajında ayrıca iki ülkenin de bu yakınlarda Rusya ile Ermenistan arasındaki diplomatik ilişkilerin başlatılmasının 25. yıldönümü ve Karşılıklı Dostluk İşbirliği ve Güvenlik Anlaşması’nın imzalanmasının 20. yıldönümü gibi önemli tarihleri kutladıklarını vurguladı.