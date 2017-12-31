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    Moskova Çağdaş Sanat Müzesi’nde (UMAM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin temalı ‘SüperPutin’ sergisi açıldı.

    Engellemelere rağmen dopdolu bir yıl: Rusya'nın 2017'de spor, kültür ve bilime kattıkları

    © REUTERS/ Maksim Şemetev
    Rusya
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    Spor, bilim ve kültür alanında uluslararası arenada Batı'nın çeşitli bahanelerle dayattığı türlü engellerle karşılaşan Rusya, her şeye rağmen bu yıl da çok sayıda başarıya imza atmayı başardı. Sputnik, Rusya'nın bu yılki kazanımlarından bir seçki hazırladı.

    Rusya bu yıl spor ve kültür alanında Batı'nın dayattığı türlü engellerle karşılaştı. Geçen yıl Brezilya'da gerçekleştirilen Olimpiyat Oyunları'na katılımı engellenen Rusya bu yıl da 2018 Paralimpik Kış Oyunları ve 2018 Kış Oyunları'ndan men edildi. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'na da yalnızca 19 Rus sporcunun bağımsız olarak katılmasına izin verildi. Rusya, Rus sporcuların kazandığı altın madalyaların doping iddiaları nedeniyle geri alınmasından dolayı 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda kazandığı birincilik unvanını kaybetti. Rusya, Ukrayna'da gerçekleştirilen Eurovision şarkı yarışmasına da katılmadı. Kiev'in Rusya adına yarışacak şarkıcı Yuliya Samoylova'nın 2014'te Kırım'ı ziyaret ettiği gerekçesiyle ülkeye girişini yasaklayıp başka bir aday seçilmesini istemesinin ardından Moskova, yarışmayı boykot etti.

    Tüm bu engellemelere ve talihsizliklere rağmen Rus sporcular, bilim insanları ve sanatçılar ülkelerinin isimlerini dünya gündeminden düşürmedi. 2017, Rusya için türlü başarıların yanı sıra gurur verici ve renkli anlara sahne oldu.

    Rusya, şubat ayında Kültür Bakanlığı'nın katkılarıyla yapılan, yönetmen Rusudan Glurdjidze'nin 'Spotlight' dalında aday gösterilen House of Others (Başkalarının Evi) filmi, Amerikan Sinematograflar Topluluğu (ASC) ödülünü aldı. Bu, bir Rus filmin aldığı ilk ASC ödülü oldu.

    Rusya'nın olumsuzluklar karşısında yılmadığını bu yıl Kızıl Ordu Korosu görkemli bir konserle gösterdi. 25 Aralık 2016'da Suriye'ye gitmek için havalanan Tu-154 uçağının düşmesi sonucu 64 üyesini kaybeden Kızıl Ordu Korosu, yeni kadrosunu belirleyip ilk yurtdışı konserini İstanbul'da verdi. Kızıl Ordu Korosu, 8 Nisan'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda verdiği ve çok sayıda kişinin katıldığı konserde kaybettiği üyelerini andı. Konserde Çanakkale ve Büyük Vatan Savaşı zaferleri de sahneye taşındı.

    CANNES'TAN RUSYA'YA ÖDÜL

    Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü, Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev'in yönettiği ‘Nelyubov' (Loveless) filmine gitti. ‘Nelyubov' Almanya'da düzenlenen Münih Film Festivali'nde de en üst düzey ödül olan ARRI/Osram CineMasters ödülüne layık görüldü. Film son olarak Rusya Oscar Komitesi tarafından ‘En İyi Yabancı Dilde Film' dalında aday gösterildi.

    2017 FIFA KONFEDERASYON KUPASI'NI RUSYA AĞIRLADI

    2017 Konfederasyon Kupası maçları 17 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Rusya turnuvanın açılış maçında Yeni Zelanda'yı 2-0 mağlup etti. Finalde ise Şili'yi 1-0 mağlup eden Almanya şampiyon oldu. BBC, The Guardian, Der Spiegel gibi uluslararası basın kuruluşlarında yer alan haberlerde Avustralya, Kamerun, Şili, Almanya, Meksika, Yeni Zelanda, Portekiz ve Rusya'nın katıldığı şampiyonaya övgüler yağdı. Haberlerde, şampiyonanın başarıyla geçtiği ve taraftarlarla ilgili hiçbir sorun yaşanmadığı belirtildi.

    RUS AVATAR ROBOT FEDOR, KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİSİ KAZANABİLİR

    Rusya'da uzay görevleri için geliştirilen FEDOR isimli robot bu yıl iki elini kullanarak ateş etmeyi, testere kullanmayı, anahtarla kapı kilidi açmayı, araba çalıştırmayı, yangın söndürmeyi öğrendi. Robotun üzerinde son olarak kendi kendine öğrenme ve davranış gösterme becerisi kazanması için çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi.

    DÜŞÜNCE GÜCÜYLE ÇALIŞAN ARABA

    Rusya'nın Nijnıy Novgorod kentinden bilim adamları engellilerin düşünce gücüyle kullanabilecekleri ve ülke için bir ilk olacak elektrikli bir arabayı geliştirmeye başladı. Nijnıy Novgorod Devlet Üniversitesi'nden Vasiliy Mironov, araçtaki özel arayüzün beyinden alınan sinyalleri komuta dönüştürüp aracın kontrol edilebilmesini sağlayacağını aktardı.

    ŞARAPOVA, KORTLARA GERİ DÖNDÜ

    Uluslarası Spor Tahkim Mahkemesi'nin, 1 Ocak 2016'da yasaklı maddeler listesine alınan meldonyum maddesini kullanması nedeniyle 15 ay turnuvalardan men ettiği ünlü tenisçi Mariya Şarapova, yasağının bitmesinin ardından kortlara geri döndü. Şarapova, cezasından sonra özel davetle katıldığı Stuttgart Açık'ta İtalyan rakibi Roberta Vinci'yi 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek üst tura yükseldi. Daha sonra Porsche Tennis Grand Prix'ine katılan Şarapova, WTA'ya 262. sırada geri dönmeyi başardı. Şarapova, şimdi de WTA'da 1006 puanla 59. sırada.

    SIRI'YE RAKİP: ALİSA

    Rus arama motoru Yandex'in geliştirdiği, Apple'ın sesli yanıt sistemi Siri'nin benzeri olan Alisa'nın tanıtımı yapıldı. Alisa, Yandex görevlisinin kendisine sorduğu tüm soruları Rusça olarak doğru şekilde yanıtlayabildi. Şirketi ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Alisa ile ‘dertleşti.' ​ Putin'in "Alisa, seni burada üzmüyorlar değil mi?" demesi üzerine, Alisa "Tamam, dikkate alırım" yanıtını verdi.

    TERÖRİSTLERİ YÜRÜYÜŞLERİNDEN TANIYAN PROGRAM

    Suriye'de terörle mücadele edinilen zaferle kendini gösteren Rusya, bu alanda bilimsel çalışmalarını da ihmal etmiyor. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi ve Mühendislik Fiziği Enstitüsü'nden bilim adamları, kalabalık bir ortamda teröristleri yürüyüşlerinden tespit edebilecek bir bilgisayar programı üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Güvenlik kameralarından edinilen görüntülerden edinilen yürüyüş, vücut, giyim biçimi gibi veriler doğrultusunda şüpheli kişilerin tespit edilmesini sağlayacak program üzerindeki çalışmaların son aşamasına gelindiği de aktarıldı.

    FORMULA 1 HEYECANI

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı Rusya'da yapıldı. Rusya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas birinci oldu.

    Rusya Grand Prix birincisi Bottas'a ödülü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin takdim etti.

    FIFA DÜNYA KUPASI GRUPLARI BELLİ OLDU

    Rusya'da gelecek yıl düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nın grupları belli oldu. Grup dağılımı şu şekilde oldu:

    A Grubu: Rusya, Uruguay, Mısır, Suudi Arabistan

    B Grubu: Portekiz, İspanya, Fas, İran

    C Grubu: Fransa, Avusturalya, Peru, Danimarka

    D Grubu: Arjantin, İzlanda, Hırvatistan, Nijerya

    ​E Grubu: Brezilya, İsviçre, Costa Rica, Sırbistan

    F Grubu: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore

    G Grubu: Belçika, Panama, Tunus, İngiltere

    H Grubu: Japonya, Polonya, Senegal, Kolombiya

    Rusya milli takımının giyeceği formanın neye benzeyeceği de açıklandı. FIFA 2018 Dünya Kupası'nda Rusya milli takımının giyeceği formaların fotoğrafları takımın Twitter hesabında yayınlandı. Fotoğraflara göre Rus futbolcular beyaz şeritleri olan kırmızı formalar giyecek.

    ASKERİ KIŞ OYUNLARI SOÇİ'DE YAPILDI

    Uluslararası Askerî Sporlar Konseyi (CISM)'in düzenlediği Dünya Kış Askeri Oyunları, 22-28 Şubat tarihleri arasında, daha önce 2014 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Soçi'de gerçekleştirildi. ​40 ülkeden takımların katıldığı oyunlarda Türk askerleri de katıldı.

    DÜNYA ATLETİZM ŞAMPİYONASI'NDA 2 GÜMÜŞ, 1 ALTIN MADALYA

    İngiltere'nin başkenti Londra'da 5-13 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'na ‘bayrakları ve marşları olmadan' katılmalarına izin verilen Rus atletler, tüm yasaklara rağmen madalyalar kazanmayı başardı.

    Mariya Lasistskene, 2.03 metrelik atlayışıyla yüksek atlama dalında altın madalya kazandı.

    ​Sergey Şubenkov da 110 metre engelli koşuda Jamaikalı Omar McLeod'un gerisinde kalarak gümüş madalya aldı.

    ​Geçen yıl Brezilya'da gerçekleştirilen Olimpiyat Oyunları'na katılmasına izin verilen tek isim olan Darya Klişina, Londra'daki şampiyonaya da katılabildi. Klişina, uzun atlama dalında gümüş madalya kazandı.

    RUSYA, AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI'NDA 4. OLDU

    2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda üçüncülük maçına çıkan Rusya basketbol takımı, İspanya'ya 93-85 mağlup olarak şampiyonayı 4. sırada tamamladı.

    EKİM DEVRİMİ'NİN 100. YILI

    Rusya ve dünyada bu yıl 25 Ekim'de (7 Kasım) Bolşeviklerin Kışlık Sarayı bastığı ve yönetimin Vladimir Lenin önderliğindeki Bolşeviklere geçtiği Ekim Devrimi'nin 100. yıldönümü kutlandı. Gösteri ve etkinliklerin en yoğun katılımlı ve coşkulu geçtiği yer devrimin ana yurdu Rusya oldu. Devrimin yıldönümü çerçevesinde gerçekleşen en dikkat çekici etkinliklerden biriyse yıllar önce saklanan zaman kapsüllerinin açılması oldu. Sözgelimi devrimin 50. yılında Novorossiysk'te Şkhuna Rovestnikov isimli genç bir edebiyat kulübü üyelerinin Karadeniz'in dibine bıraktığı zaman kapsülünden 144 mektup, manyetik bantlar, fotoğraflar, çizimler ve popüler bir filmin makarası çıktı. Kapsülden çıkan mektuplar dönemin çocuklarının ülkelerinin hâlâ komünizmle yönetileceğini, ölümsüzlüğün çaresinin bulunmuş olacağını, uzayda yaşanılacağını, ödevlerin makineler tarafından yapılacağını ve dondurmanın bedava olacağını hayal ettiği ortaya koydu.

    ANTALYA'DA DÜNYA REKORU

    Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 1. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Outdoor Avrupa Şampiyonası'nda sabit ağırlık mono palet dalında 122 metre dalan Rus sporcu Aleksey Molçanov dünya rekoru kırdı. Molçanov, bu dalışla Hırvat sporcu Goran Colak'a ait 110 metrelik rekoru geçti.

    BOĞAZİÇİ KITALARARASI YÜZME YARIŞI'NI RUS SPORCULAR KAZANDI

    Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından bu yıl 29. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalarası Yüzme Yarışı'nda 49 ayrı ülkeden 2 bin 338 yüzücü Kanlıca iskelesinden başlayarak Kuruçeşme'ye uzanan parkurda ilerledi.

    Organizasyonu erkeklerde 50.58'lik derecesi ile Rus yüzücü Evgeniy Elisev kazanırken kadınlarda ise 54.57'lik derecesi ile Rus yüzücü Kristina Koçetkova birinciliğe ulaştı.

    Etiketler:
    Alisa, FEDOR, Nelyubov, Dünya Kış Askeri Oyunları, Formula 1 Dünya Şampiyonası, Olimpiyat Oyunları, 2018 FIFA Dünya Kupası, Dünya Atletizm Şampiyonası, Samsung Boğaziçi Kıtalarası Yüzme Yarışı, Serbest Dalış Outdoor Avrupa Şampiyonası, Konfederasyon Kupası, Kızıl Ordu Korosu, Cannes Film Festivali, Kadın Tenisçiler Birliği (WTA), Aleksey Molçanov, Kristina Koçetkova, Evgeniy Elisev, Rusudan Glurdjidze, Darya Klişina, Sergey Şubenkov, Mariya Şarapova, Andrey Zvyagintsev, Vladimir Putin, Nijnıy Novgorod, St. Petersburg, Moskova, Rusya
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